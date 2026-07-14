La princesa Leonor califica de "inteligentes naturales" a los premiados en los Princesa de Girona

La princesa Leonor, los Reyes Felipe y Letizia y la infanta Sofía este martes en la gala de los Premios Princesa de Girona 2026 en el Liceu de Barcelona - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La princesa Leonor ha calificado de "inteligentes naturales" y de personas que le influyen e inspiran a los 6 galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026, y ha puesto en valor sus historias y el trabajo que han realizado.

Lo ha dicho este martes en la apertura de la gala de entrega de los Premios Princesa de Girona 2026, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, al que también ha asistido la reina Letizia; la princesa Leonor; la infanta Sofía; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen.

Leonor, que al igual que su padre ha utilizado tanto el castellano como el catalán, ha comenzado su discurso refiriéndose a los premiados como sus 'influencers' favoritos y ha asegurado que ella es de las que piensa que "el talento se descubre y se cultiva, se comprende y se cuida, y que desde esa comprensión y criterio surge el talento".

PREMIADOS

Entre los galardonados, ha destacado cómo Mercedes Bidart usa la Inteligencia Artificial (IA) para una plataforma digital de microfinanciación "donde dicen sí los que han recibido un no" para un préstamo para tirar adelante y hacer posible su crecimiento.

Sobre Hatim Azahri, ha explicado que cuando era un adolescente en el Poble Sec de Barcelona creó la entidad 'Joves Units del Poble Sec' ante la falta de pistas públicas y equipamientos deportivos en el barrio, y que su asociación "transforma la impotencia en organización y el malestar en vínculo y comunidad".

También ha puesto el foco en los dos astrofísicos premiados, a quienes describe como brillantes científicos: Rafael Luque, a quien destaca por explicar que "su exoplaneta subneptuno podría albergar vida porque contiene, parece, grandes cantidades de agua", y José Eduardo Méndez, que describe las características del polvo cósmico de la nebulosa de Orión.

De Gemma Blasco ha subrayado su trabajo con la película 'La Fúria', "donde la violencia sexual contra la mujer es retratada y analizada en una narración visceral, radical y reveladora, y lo hace sin pontificar, sin juzgar, con una mirada autorreferencial, pero sin ningún rastro de narcisismo".

Por último, ha hablado de Patricia Aymà, de la que apunta que ha puesto en marcha una empresa en la que fabrica "plástico bueno a partir de residuos orgánicos", y que se trata de bioplásticos que desaparecen sin dejar huella.

"RESULTADOS TRANSFORMADORES Y ÚTILES"

La princesa Leonor ha señalado que los galardonados de esta edición "pasan a formar parte de este gran grupo de personas excelentes que la Fundación Princesa de Girona reconoce cada año".

Sobre la fundación, recuerda que pone el talento joven en acción y aporta soluciones par el desarrollo pleno de los jóvenes, y que todo ello es posible gracias a un equipo de aliados y colaboradores en todas las ciudades del Tour del Talento y "unos patrones comprometidos que han visto resultados transformadores y útiles en muchas generaciones de jóvenes".

Por último, ha recordado que la semana pasada acompañó a su hermana, la infanta Sofía, a Zaragoza, donde escucharon a muchos profesores y que esa escucha le sirvió para dar "aún más importancia" al testimonio de Hatim, a quien sus profesoras del colegio le animaron a seguir estudiando.

"Esas dos maestras de Hatim fueron descubridoras de ese talento, porque, y lo dijo mi hermana, son esos buenos maestros que protegen el tiempo sagrado del aprendizaje quienes nos permiten comprender le mundo y desarrollar criterio propio", ha añadido Leonor.

ASISTENTES

Entre los asistentes a la gala están la consellera de Educación y FP de la Generalitat, Esther Niubó; la de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; la teniente de alcalde de Barcelona Maria Eugènia Gay; la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; la embajadora de Andorra en España, Eva Descarrega; el secretario general de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Pol Gibert, y el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera.

También el Conde de Godó y editor del Grupo Godó, Javier Godó; el presidente del Consejo de Administración de Fira de Barcelona y presidente de MAT Holding, Pau Relat; el director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo; la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo; la exministra Ana Pastor; la nadadora olímpica Ona Carbonell y los cantantes Luz Casal y Alfred García; así como premiados de ediciones anteriores y representantes del sector empresarial y de medios de comunicación.