La propuesta del Govern de cooperación al desarrollo descentralizada sigue su tramitación en el CDR

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, participa en la comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité de las Regiones (CDR) - GOVERN

Se votará su aprobación definitiva en el plenario del CDR del 10 y 11 de diciembre

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité de las Regiones (CDR) ha aprobado por unanimidad la propuesta de dictamen impulsada por la Generalitat para promover la cooperación al desarrollo descentralizada.

En un comunicado este lunes, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha explicado que este es el primer trámite antes de que la propuesta sea votada en el plenario del CDR el 10 y 11 de diciembre, donde se decidirá su aprobación definitiva.

Este trámite ha salido adelante tras la intervención del conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, que ha explicado que la propuesta busca "llamar la atención" de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros sobre la importancia de que las autoridades regionales y locales jueguen su papel.

Ha sostenido que estas autoridades destinan dinero a la cooperación en sus presupuestos, y que estar inversiones "no solo buscan el desarrollo económico, sino también el desarrollo institucional y la resiliencia democrática".

"Lo que buscamos con este proyecto de informe es el reconocimiento de nuestro papel como actores estratégicos", ha subrayado Duch.

REUNIONES EN BRUSELAS

Durante su viaje a Bruselas, el conseller también ha participado en un debate en la misma comisión sobre el futuro Marco Financiero Plurianual, donde ha defendido la continuidad de las políticas de cohesión y el rol de las regiones para definirlas, gestionarlas y ejecutarlas.

También se ha reunido con el embajador del Principado de Andorra ante la UE y Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, Vicenç Mateu, y con el embajador de España en Bélgica, José María Rodríguez Coso.