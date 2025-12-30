La Red de Empresas Inclusivas de Andorra consolida su crecimiento con 45 negocios

El secretario de Estado, Jordi Puy, con el responsable de una de las nuevas empresas de la Red. - SFGA /CESTEVE

La Red de Empresas Inclusivas de Andorra consolida su crecimiento con la firma de dos nuevos convenios y suma 45 empresas comprometidas con la inclusión laboral, según informa este martes el Gobierno en un comunicado.

El secretario de Estado de Economía, Trabajo y Vivienda, Jordi Puy, destaca que la cifra refleja voluntad creciente del tejido empresarial de ofrecer "oportunidades reales" a colectivos que tradicionalmente han encontrado más dificultades para acceder al mundo laboral.

El proyecto de la Red de Empresas Inclusivas, impulsado por el Gobierno desde el año 2017 en el marco de la estrategia de inclusión laboral, ha conseguido crear un total de 47 puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Las nuevas incorporaciones son FEPER, dedicada a la recogida de residuos no peligrosos, y Espai de Música Moderna, dos empresas que han formalizado la contratación de personas con discapacidad.

El programa, gestionado por el equipo de trabajo con el apoyo del Servicio de Ocupación de Andorra, ofrece a las empresas participantes un acompañamiento integral: desde la orientación y la formación de los candidatos hasta la prospección de vacantes, la presentación de perfiles y el seguimiento personalizado de cada contratación.

Además, las empresas pueden acceder a subvenciones que facilitan la contratación y la consolidación de dichos puestos de trabajo, con ayudas que pueden llegar hasta los 5.280 euros anuales.

EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA

Actualmente 26 empresas están renovando su compromiso con la red después de llegar a los 5 años de contratación, y varias compañías han manifestado interés a sumarse durante el 2026, hecho que según el Gobierno augura la "continuidad y expansión" del proyecto.

Por ahora, de los 47 puestos de trabajo ofrecidos, 31 están ocupados, mientras que el resto se encuentran en proceso de selección o identificación de perfiles adecuados.

Con 118 personas con discapacidad contratadas en entornos laborales ordinarios -tanto en empresas de la red como fuera de ella-, el país da un "paso firme" hacia una sociedad más inclusiva, donde el talento y las capacidades de todo el mundo encuentran su espacio.