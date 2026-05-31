El Rey, Sánchez, Illa y Feijóo participan en la 41 Reunió Cercle d'Economia

Archivo - Foto de familia en la apertura de la 40 Reunió Cercle d'Economia, en el Palau de Congresos de Catalunya en 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participarán en la 41 Reunió Cercle d'Economia.

El encuentro se celebra entre este lunes y miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, y la edición de este año tiene el lema 'Autonomía estratégica de Europa: ¿Mito o realidad?'.

También participarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el viceprimer ministro de Polonia, Radoslaw Sikorski; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda.

Entre los representantes empresariales, destacan el presidente de Repsol, Antonio Brufau; el presidente de Naturgy, Francisco Reynés; el presidente de CaixaBank, Tomás Muniesa; el presidente de KPMG España, Juanjo Cano; el director de Veolia España, Daniel Tugues, y el presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, entre otros.

LUNES 1

Collboni será el encargado de inaugurar la edición de este año de la Reunió, inauguración que completará Illa, en un diálogo con la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa Garcia-Milà.

Posteriormente, Albares y Sikorski protagonizarán la mesa redonda 'Europa: ¿somos capaces de ponernos de acuerdo?' sobre el funcionamiento interno de la Unión Europea.

Tras ellos, la exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra Julissa Reynoso y el periodista Christopher Caldwell debatirán sobre el momento actual de Estados Unidos, mientras que el miembro del órgano consultivo político del Partido Comunista chino Kia Qingguo y el exembajador de la India en Francia Mohan Kumar cerrarán la jornada.

MARTES 2

El segundo día del encuentro se iniciará con una mesa redonda sobre inteligencia artificial (IA) con el cofundador de Apptronik, Luis Sentis; el ceo de Openchip, Francesc Guim, y la presidenta de GMV Mónica Martínez, y a las 10.45, participará Núñez Feijóo en un diálogo con Garcia-Milà.

Tras el dirigente popular, Brufau y Reynés compartirán una mesa redonda sobre seguridad energética y competitividad, antes de que Felipe VI presida la entrega del Premi a la Construcció Europea, que este año galardona al editor asociado del Financial Time Martin Wolf.

Por la tarde, Illa, Pradales y Rueda debatirán sobre el modelo territorial en un momento en el que se debe definir el nuevo esquema de financiación.

Después, Muniesa participará en una mesa redonda sobre ahorro e inversión con el director general de Economía del Banco de España, David López.

Hereu compartirá mesa con Cano y Tugues para debatir las prioridades y decisiones que es necesario tomar para impulsar la transformación y la competitividad industrial.

Para finalizar, Wolf debatirá con el titular de la Cátedra Rosen Family en Finanzas Internacionales en la Brandeis University, Stephen G. Cecchetti, y la directora de Digital Transformation de CaixaBank, Mariona Vicens acerca de las monedas digitales.

MIÉRCOLES 3

El último día de encuentro se iniciará con una mesa redonda con la presidenta de AstraZeneca España, Laura Colón; la ceo de Inbrain Neuroelectronics, Carolina Aguilar, y el ceo de Agomab Therapeutics, Tim Knotnerus sobre la industria de la salud.

La seguirá una conversación sobre defensa con la vicepresidenta de Airbus Defense&Space, Roser Roca; el ceo de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, y el ceo de Sateliot, Jaume Sanpera.

Tras ellos, Murtra y el responsable científico de Helsing, Antoine Bordes, hablarán sobre IA, y el presidente de Ikea, Juvencio Maeztu y el vicepresidente ejecutivo de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales, sobre cómo liderar en tiempos de incertidumbre.

Para finalizar la edición 2026 de la Reunió, Sánchez participará en una conversación con Garcia-Milà.