Seat otorga los primeros certificados goTOzero Retail a 9 concesionarios en España y Andorra

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seat ha otorgado las primeras certificaciones goTOzero Retail a nueve concesionarios Seat y Cupra en España y Andorra, en el marco del programa con el mismo nombre de Grupo Volkswagen para reducir la huella ambiental de sus distribuidores a través de criterios sostenibles, informa en un comunicado este viernes.

Dirigida a la red internacional del grupo, con más de 17.000 instalaciones en 150 países, la estrategia incluye el objetivo de certificar entre el 5% y 10% de la red de concesionarios en España para 2025 para minimizar el impacto ambiental en toda la cadena de valor y avanzar hacia la neutralidad climática en 2050.

En concreto, evalúa más de 70 criterios relacionados con la sostenibilidad ambiental, con especial foco en áreas como eficiencia energética, gestión de residuos y recursos, reducción de emisiones y fomento de la movilidad eléctrica.

La auditoría, "llevada a cabo por expertos acreditados", determina si la instalación alcanza los requisitos para obtener la certificación y, en caso afirmativo, se otorga uno de los cuatro niveles: Bronce, Plata, Oro o Platino.

Los criterios que se valoran incluyen la existencia de planes medioambientales concretos y programas de formación continua para el equipo y la incorporación de infraestructuras sostenibles, como sistemas de climatización eficientes, instalaciones fotovoltaicas, control del consumo de agua o separación de residuos.

INSTALACIONES CERTIFICADAS

Desde finales de 2024, ya son nueve las instalaciones que han logrado la certificación goTOzero Retail.

En el Nivel Platino, solo se encuentra EuropAuto (Andorra), mientras que cuentan con el Nivel Oro cinco concesionarios: Compostela Motor (Santiago de Compostela), Ginés Huertas Cervantes (Murcia), Baix Motor (Vilanova i la Geltrú), Ondinauto (Manresa) y Copersa (Ourense).

En cuanto al Nivel Plata, se encuentran Bonaval Motor (Santiago de Compostela), Baix Motor (Sant Boi de Llobregat) y Davisa (Vilassar de Mar).

En 2026, está prevista una evolución del programa hacia un enfoque ESG (Environmental, Social and Governance), ampliando la certificación para abarcar también el impacto social y la responsabilidad corporativa en la gestión del concesionario.

En esta línea, Seat España ha lanzado un nuevo servicio de consultoría energética, orientado tanto a aquellas instalaciones que aún no están preparadas para obtener la certificación, como a las que desean reducir sus costes estructurales mediante la optimización de recursos y la mejora de la eficiencia energética.