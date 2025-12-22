El síndic general de Andorra defiende el Coprincipado durante la sesión tradicional de San Tomás

El síndic general durante la pronúncia de su discurso. - CONSELL GENERAL - SERGI PÉREZ

Pide administrar con "cordura" el sistema institucional, que también reconoce que es imperfecto

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 22 (EUROPA PRESS)

El síndic general (presidente del Parlamento) de Andorra, Carles Ensenyat, ha defendido este lunes el sistema institucional del Coprincipado durante la celebración de la sesión tradicional de San Tomás.

En su discurso, Ensenyat ha recordado cuando en 1806 los andorranos pidieron a Napoleón Bonaparte la restauración del Coprincipado, remarcando que en un mundo que empujaba a ser libre y constituirse como república, Andorra quería "continuar teniendo coseñores".

El síndic ha admitido que el actual sistema institucional es imperfecto, pero ha resaltado que es resultado de una larga experiencia colectiva y que el mejor servicio que se puede hacer es administrarlo con "cordura", utilizando las herramientas de que se dispone para afrontar los retos actuales.

Precisamente, Ensenyat ha citado algunos de los temas que han ocupado la agenda parlamentaria de los últimos meses, como el equilibrio del crecimiento, la salvaguardia de la seguridad, la cohesión social, la despenalización del aborto, la continuidad institucional o la preservación de la lengua propia.

Igualmente, ha añadido que la estabilidad institucional y política es uno de los valores "más preciados" del Principado, no como finalidad en si misma, si no como condición necesarias para que las instituciones puedan ser, literalmente, útiles, previsibles y al servicio de la ciudadanía.

DEBATE "IMPRESCINDIBLE"

El síndic ha afirmado que el debate "es imprescindible" y debe partir de dicha premisa y de la conciencia que se forma parte de un caudal que trasciende a los andorranos de la actualidad.

A la vez, ha afirmado que las instituciones andorranas han sido estables a lo largo de los tiempos porque han sabido ser útiles, y considera que seguirán siéndolo si se mantiene "el vínculo con la realidad" del país, con las necesidades y expectativas de la ciudadanía para que puedan seguir construyendo en Andorra su proyecto vital, familiar y profesional.