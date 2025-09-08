El síndic reivindica "continuidad institucional y estabilidad política" para que Andorra avance

Xavier Espot, Carles Ensenyat y Josep-Lluís Serrano Pentinat en el santuari de Meritxell - CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ

El copríncipe episcopal pide ser referentes "de compromiso social" durante la fiesta nacional

CANILLO (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)

El síndic general (presidente del Parlamento) de Andorra, Carles Ensenyat, ha reivindicado este lunes la "continuidad institucional y la estabilidad política" como dos elementos clave para que Andorra pueda seguir avanzando en los retos que tiene por delante.

Lo ha dicho durante el discurso que ha pronunciado con motivo de la celebración del Día de Meritxell, fiesta nacional, en la que ha destacado la capacidad del país de "evolucionar, cambiar y progresar y a la vez seguir siendo Andorra".

En este sentido ha destacado que en los últimos 20 años la continuidad y el refuerzo de las instituciones han ido acompañados de "reformas políticas de calado", como la transparencia fiscal, la homologación económica, la entrada al FMI o la negociación del acuerdo de asociación.

El síndic también ha recordado que el último año ha sido "muy positivo" para la continuidad institucional del país gracias al nombramiento de Josep-Lluís Serrano Pentinat como nuevo obispo de Urgell y copríncipe episcopal.

Un nombramiento que ha llegado en un contexto interno marcado por el trabajo para conseguir la despenalización del aborto, a la vez que se mantiene la estructura del coprincipado parlamentario.

También ha advertido de que lo que parece "fuerte, duradero e inmutable" hay que tratarlo como si fuera frágil porque, según su punto de vista en el contexto actual, nada puede darse por hecho, ha dicho literalmente.

Carles Ensenyat se ha mostrado preocupado por las derivas autoritarias y de personalismos que afectan países que, según su discurso, habían sido "referente y baluarte de la democracia".

COPRÍNCIPE EPISCOPAL

Después del discurso del síndic, la celebración ha continuado con la celebración de la misa en el interior del santuario de Meritxell, presidida por primera vez por Serrano Pentinat.

Durante la homilía ha pedido que el Principado sea "referente de espiritualidad y de compromiso social" hacia las personas más necesitadas y que no se rechace nunca a nadie, ha dicho literalmente.

En su intervención, ha hecho referencias tanto al papa Francisco como a León XIV, ha reclamado una "justa distribución de la riqueza" y tener como prioridad la cohesión social, además de restaurar puentes y crear familias donde todo el mundo pueda vivir y crecer en comunión.

REACCIONES

Los distintos grupos parlamentarios que conforman el Consell General (Parlamento) andorrano han aplaudido el discurso del síndic y han señalado la importancia de la preservación de las instituciones.

El presidente del grupo de Concòrdia --principal partido de la oposición-- Cerni Escalé, ha dicho que el país está creciendo "demasiado rápido a todos los niveles", por lo que hay que poner el acento en un crecimiento sostenible para mantener la cohesión social.

Por su parte, la presidenta del grupo socialdemòcrata, Judith Casal, ha puesto el acento en la despenalización del aborto y ha afirmado que su formación quiere que las mujeres del país tengan garantizados sus derechos "por encima de otras consideraciones".

La líder de Andorra Endavant, Carine Montaner, ha dicho que es importante ver "las disfunciones del país para mejorar" y ha puesto en valor su contribución a aportar soluciones porque bajo su punto de vista no se puede criticar sin proponer soluciones.

El presidente del grupo parlamentario de Demòcrates, partido del Gobierno, Jordi Jordana, ha destacado el toque de atención por las derivas populista y ha asegurado que se tienen que "rematar y afrontar" retos como la inmigración la vivienda y el crecimiento urbanístico.

Finalmente, Carles Naudi, de Ciutadans Compromesos --partido que apoya al Gobierno-- ha celebrado las palabras del síndic sobre el mantenimiento de la estabilidad institucional, "sobre todo el Coprincipado" porque era uno de sus lemas de campaña.