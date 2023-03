Un sondeo de ARI sitúa a Demòcrates como ganador de las elecciones generales de Andorra

Un 47,4% no ha decidido su voto y un 15,2% no ha respondido la encuesta

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Demòcrates (DA) volvería a ser el partido más votado en les elecciones generales del próximo 2 de abril, según la encuesta de intención de voto elaborada por el área de Sociología Andorra Recerca + Innovació (ARI) que ha presentado este jueves su coordinador, Joan Micó.

Sumando los resultados de voto decidido y de simpatía --la fórmula aplicada por el organismo-- DA conseguiría el 41,72% de los sufragios, en segunda posición quedaría la alianza socialdemócrata (PS SDP+) y Andorra Endavant, la formación de nueva creación liderada por la exconsejera general (parlamentaria) Carine Montaner, sería tercera con un 13,29% de apoyos.

Por detrás quedaría el también nuevo partido, Concòrdia (11,42%); más lejos Liberals (6,29%) y Acció --escisión de Liberals-- (1,86%), que con éstos porcentajes correrían el riesgo de quedarse sin representación parlamentaria, como mínimo a través de la lista nacional.

El organismo ha hecho una translación de lo que supondrían los porcentajes a nivel de escaños: DA tendría 6, PS SDP+ 4, Andorra Endavant 2 y Concòrdia 2.

Micó ha admitido que el sondeo permite obtener una tendencia "clara" de voto con los partidos que parten con más apoyos, pero que con las formaciones con menor porcentaje hay cierto margen de error por el voto oculto.

Además, hay un gran cantidad de personas que indican que aún no han decidido su voto (47,4%) y hasta un 15,2% que no han respondido, por lo que los resultados podrían cambiar, teniendo en cuenta, según Micó, que por experiencia saben que entre los que no responden hay más gente de otros partidos que de DA.

Por otro lado hay que tener en cuenta que la encuesta se ha centrado únicamente en la circunscripción nacional, en la que hay en juego 14 parlamentarios; pero puede ser determinante lo que ocurra en la circunscripción territorial, donde se escogen 14 parlamentarios más.

VALORACIÓN

Como es habitual, la encuesta también pregunta a la ciudadanía cómo valora a los candidatos, y es el actual jefe de Gobierno, Xavier Espot, quien recibe mejor valoración, con un 6,2 sobre 10.

En segunda posición se encuentra el líder de Concòrdia, Cerni Escalé, con un 5,7 y muy cerca se sitúa el candidato de PS SDP+, Pere López con un 5,6.

Justo por debajo, con un 5,2 hay la candidata de Acció, Judith Pallarés, y el de Liberals, Josep Maria Cabanes, mientras que la líder de Andorra Endavant, Carine Montaner, suspende con un 4,3.

DATOS

El trabajo de campo se ha llevado a cabo entre el 21 de febrero y el 8 de marzo, entre personas mayores de 18 años escogidas de forma aleatoria: 810 con nacionalidad andorrana y 400 no andorranos.

Los responsables de ARI también han preguntado la intención de voto entre los encuestados no nacionales y, por tanto, sin derecho a sufragio, y según recogen los resultados, DA obtendría un 21% de los apoyos, PS SDP+ un 15% y Liberals el 4%.

UNIÓN EUROPEA

Otro de los puntos tratados en la encuesta son la relaciones con Europa, y más concretamente el acuerdo de asociación que se está negociando con la Unión Europea (UE).

En este sentido, un 83,9% de andorranos afirman ser conocedores de las negociaciones, mientras que en el caso de los no andorranos el porcentaje baja hasta el 75,9%.

Preguntados por el tipo de relación que se tendría que acordar con Europa, un 10% dice que se tendría que ser Estado miembro, un 42,5% prefieren un acuerdo de asociación como el que se negocia, un 25,3% ven bien el 'status' que tiene Andorra hasta ahora, un 6,3% preferirían menos relaciones de las que se tienen actualmente y un 15,9% prefiere no contestar.