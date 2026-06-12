La Trobada Empresarial al Pirineu constata que la geopolítica impacta "cada vez más" en la empresa

La presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol - EUROPA PRESS

Montse Pujol celebra el "éxito" del nuevo formato

LA SEU D'URGELL (LLEIDA), 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Trobada Empresarial al Pirineu, Montse Pujol, ha concluido este viernes la 37 edición de las jornadas económicas que se han celebrado desde el jueves en La Seu d'Urgell (Lleida) afirmando que han permitido constatar que la geopolítica, aunque pueda parecer algo lejano, impacta "cada vez más" en las empresas.

En su discurso de cierre del encuentro empresarial, bajo el lema 'El nuevo mapa mundial: ¿Qué camino tomamos?', ha dicho que los cambios geopolíticos impactan en varios ámbitos empresariales: "En el coste de la energía, en los mercados, en las decisiones de inversión, en la forma en que competimos".

Ha dicho que muchos de los asistentes tenían claro que el mundo en que vivían era un mundo en paz, con estabilidad y bienestar, y que esto que era normal hace unos años, "tal vez no es tan normal".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Durante las jornadas, se ha abordado también el papel de la inteligencia artificial (IA) en las empresas y en las herramientas para incorporarlas, pero Pujol ha afirmado que también han constatado que "detrás de una IA hay personas", y que en las empresas así se debe reflejar.

"Detrás de una IA debiera haber gente que lidere, relevos generacionales, equipos, confianzas, esfuerzos... Las herramientas evolucionan, la tecnología avanza, pero hay cosas que seguirán dependiendo de nosotros. De nuestro criterio, de nuestra capacidad de entender a los demás, de cómo decidimos actuar ante los retos", ha reflexionado.

NUEVO FORMATO

Pujol también ha valorado como un "éxito" el cambio de formato de esta última edición, que ha empezado el jueves por la mañana (en lugar del jueves por la tarde, como era habitual), y ha acabado el viernes al mediodía, y no el viernes por la tarde, como hasta ahora.

Ha explicado que así las personas y empresas pueden marcharse si lo desean el viernes por la tarde sin que afecte a la asistencia de los últimos ponentes: "Nos hemos modernizado. En las empresas a partir de las 3 del mediodía ya no queda nadie trabajando, a la Trobada tampoco".

37 EDICIÓN

La 37 edición de la jornada ha reunido a más de 900 asistentes en La Seu d'Urgell (Barcelona) durante el jueves y viernes, junto a 60 periodistas acreditados y 21 hoteles del Alt Urgell y Andorra ocupados, ha cifrado Pujol en declaraciones a la prensa tras la última ponencia.

Entre los nombres de ponentes más destacados están el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el exprimer ministro italiano Matteo Renzi; el ex Alto Representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, o el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot.