La Universidad de Andorra celebra un seminario sobre bienestar emocional del profesorado

Un instante del seminario sobre bienestar emocional de la Universidad de Andorra. - UDA

Participan unos treinta docentes universitarios

SANT JULIÀ DE LÒRIA (ANDORRA), 6 (EUROPA PRESS)

Una treintena de docentes de la Universidad de Andorra (UdA) han participado este vienes a la 12 edición del seminario de docencia universitaria que ha tratado sobre el bienestar emocional del profesorado.

El encuentro, organizado por el Grup de Recerca interdisciplinari en Educació (GRIE) de la UdA, se ha titulado 'El bienestar emocional en la docencia universitaria', ha informado la universidad en un comunicado.

La sesión se ha centrado en explicar por qué es importante el bienestar del profesorado, las posibles situaciones que viven en su día a día y como cuidar su propio equilibrio.

Además, ha contado con la participación de la catedrática de Ciencias de la Educación y directora del Grupo de investigación en orientación psicopedagógica de la Universitat de Lleida, Gemma Filella.

Posteriormente se ha llevado a cabo un taller teórico-práctico, titulado 'El bienestar emocional del estudiante universitario', a cargo del profesor de enfermería e investigador del GRIE de la UdA, Rubén Coelho.

En el taller se han presentado varias situaciones que puedan sufrir los estudiantes, como ansiedad, estrés, dislexia o TDAH y las estrategias para ayudarles.

La Universidad de Andorra cuenta con un plan para la inclusividad y con dos servicios específicos, el Servei d'Acompanyament a l'Estudiant i al Personal (SAEP) y el Servei d'Orientació i Coaching (SOC), que dan respuesta a varias situaciones socioeducativas y culturales (necesidades educativas especiales, discapacidad, orientación psicológica o necesidades de carácter social, entre otras).