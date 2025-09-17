Vila destaca el "compromiso compartido" de Catalunya y Andorra en la salud y proyección del catalán

Archivo - El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, durante una sesión plenaria en el Parlament de Catalunya, a 28 de enero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha destacado el "compromiso compartido" que, a su juicio, tienen Catalunya y Andorra para garantizar la vitalidad y procurar la proyección de la lengua catalana.

Lo ha dicho tras reunirse este miércoles por la tarde con la ministra de Cultura, Juventud y Deportes de Andorra, Mònica Bonell, que ha reivindicado la colaboración de los dos territorios desde hace años y que ve reflejado en este tipo de actos.

"Encuentros como éste permiten crear nuevas sinergias para avanzar en la protección de nuestra lengua oficial", ha sostenido Bonell, que ha explicado al conseller las acciones que lleva a cabo el gobierno de Andorra para la promoción del catalán.

Por su parte, Vila ha presentado a la ministra el Pacte Nacional per la Llengua, que ha definido como una "herramienta clave" para avanzar en la defensa y el fomento de la lengua, así como una herramienta para sumar complicidades en todo el dominio lingüístico, en sus palabras.

Tras la reunión, el Vila y Bonell han participado juntos en el estreno oficial del documental 'Boris Skossyreff, el estafador que fue rey' en Barcelona.