Los vuelos entre Andorra y Palma de Mallorca suman un 10,8% más de pasajeros este invierno

Archivo - Un avión de Air Nostrum en el aeropuerto de Andorra-la Seu d'Urgell. - GOVERN D'ANDORRA - Archivo

Entre diciembre y abril se han contabilizado 6.690 usuarios ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 (EUROPA PRESS)

La conexión aérea regular entre el aeropuerto de Andorra-la Seu d'Urgell y Palma de Mallorca ha registrado un 10,8% más de pasajeros durante la temporada de invierno 2025-2026.

Concretamente, entre diciembre y abril se han contabilizado 6.690 pasajeros, mientras que en el mismo periodo de la temporada 2024-2025 se contabilizaron 6.039, ha informado el Gobierno en un comunicado.

El ministro de Turismo y Comercio, Jordi Torres, ha destacado que las cifras confirman "la efectividad" de las políticas impulsadas por el Gobierno en materia de conectividad y el papel determinante de la accesibilidad aérea en la dinamización de la actividad turística.

Además, ha asegurado que la conexión con Palma responde a una "voluntad clara" de mejorar la conectividad de Andorra y ofrecer alternativas estables tanto para la ciudadanía como para el sector turístico.

El mes de febrero se consolida como el pico de demanda de la ruta, con una ocupación media de entre 52 y 56 pasajeros por vuelo, aunque el vuelo más lleno se registró el pasado 2 de marzo, con un 100% de ocupación, en plena temporada de esquí.

Según el Gobierno, los datos muestran una consolidación progresiva del mercado balear, con un aumento sostenido de visitantes y un impacto claro de la conexión aérea directa, especialmente durante la temporada de invierno.

El ejecutivo afirma que continuará trabajando para reforzar y mejorar las conexiones aéreas existentes, con el objetivo de consolidar un modelo turístico de calidad, equilibrado y sostenible.

CONTRATO

El ejecutivo remarca que los resultados son especialmente relevantes teniendo en cuenta que, de acuerdo con el contrato vigente, la compañía opera el período de enero a abril sin mecanismos de incentivo, asumiendo el riesgo comercial de la operativa.

Los datos de los períodos invernales confirman, por lo tanto, que la ruta dispone de una demanda estructural sólida justo en el tramo en que opera sin apoyo público.

El vuelo con Palma se puso en marcha inicialmente en forma de prueba piloto durante la temporada de invierno y, a raíz de los buenos resultados obtenidos, el Gobierno decidió establecer una ruta regular durante todo el año a partir de setiembre de 2024.

Actualmente, la ruta a Palma operada por Air Nostrum ofrece dos frecuencias semanales, con horarios adaptados según la temporada: viernes y domingo durante el invierno, y martes y sábado durante la temporada de verano.