Barcelona Activa aprueba un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026

Barcelona Activa ha aprobado un presupuesto de 66,2 millones de euros para 2026.

Quiere consolidar la "evolución positiva" de la ciudad en el ámbito económico

BARCELONA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, la agencia de promoción económica del Ayuntamiento, celebró este martes su Consejo de Administración para aprobar el presupuesto anual y el nuevo plan de acción para el próximo ejercicio y acordó destinar 66,2 millones de euros para "consolidar la evolución positiva" de la ciudad en el ámbito económico.

En un comunicado este miércoles, ha destacado que el contexto de crecimiento económico con un aumento de 2,6 puntos del PIB, así como los "niveles históricos" de empleo que se sitúan en el 74,4% hacen de Barcelona un lugar "más inclusivo, con un ecosistema emprendedor y empresarial más competitivo y con un mapa económico diversificado".

Del total del presupuesto, la aportación municipal será de 46,3 millones de euros, mientras que el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) aportará los 16,2 millones.

Así, en el próximo ejercicio Barcelona Activa prevé dar apoyo y acompañamiento a 55.000 personas, 1.500 proyectos emprendedores y 6.500 empresas.

Todo ello forma parte del plan de acción para 2026 que también entra en el paraguas del 'Pla Impulsa', la agenda económica del Ayuntamiento de Barcelona con horizonte 2035.

CIUDAD MÁS INCLUSIVA

Los programas y servicios de Barcelona Activa se orientarán, en mayor parte, a mejorar la ocupación de aquellos grupos de población donde mayoritariamente se concentra el paro, "intensificando la atención en mujeres jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad".

También se reforzará la perspectiva de género en las subvenciones 'Crea Feina' e 'Impulsem el que fas', además de aplicar criterios de género en los fondos de capital riesgo municipales priorizando inversiones en empresas lideradas por mujeres.

Respecto a los jóvenes, se continuará impulsando su acceso al mundo laboral y a la ocupación de calidad, "de acuerdo con las prioridades marcadas por el 'Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil', manteniendo el Convent como espacio de referencia para este colectivo".

En cuanto a las personas mayores de 45 años y que representan el 74% del paro de larga duración, serán también un objetivo "prioritario", ya que prevé atender a 20.000 personas de este colectivo que requieran apoyo para encontrar trabajo o autoocupación.

Además Barcelona Activa mantendrá la vista en otros grupos de atención prioritaria a través de los Programas de Inserción con Contratación (PIC's) y el servició de ocupación inclusiva, que prevé atender a más de 2.000 personas en riesgo de exclusión.

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

La agencia ha señalado que mantendrá durante 2026 los servicios y programas estables de apoyo a las empresas y al emprendimiento y reforzará su apuesta por nuevos instrumentos de financiación.

En este ámbito se consolidará la estrategia de capital riesgo municipal con el despliegue completo de los fondos Barcelona Investment Fund (activados el segundo trimestre de 2025 y dotados con 30 millones de euros) y con la puesta en marcha de un nuevo fondo Growth.

Además, reeditará las ayudas 'Crea Feina', destinadas a fomentar la contratación de colectivos prioritarios; e 'Impulsem el que fas', destinados a acompañar la creación de nueva actividad económica en sectores y áreas clave para la ciudad

SECTORES ESTRATÉGICOS MÁS FUERTES

Bajo el paraguas del Barcelona Impulsa, Barcelona Activa ha iniciado este año el despliegue de la estrategia de pulso de actividad económica, una iniciativa que, con la colaboración del sector privado, persigue el objetivo de "acompañar la diversificación del tejido productivo de la ciudad a través del impulso de sectores estratégicos capaces de generar progreso y ocupación de calidad".

Durante 2025, ha puesto en marcha Barcelona XRLAB, un espacio de referencia en innovación de contenidos digitales inmersivos; el Barcelona Circular, orientado al impulso de la economía circular y la transformación digital de la industria; y el Pol de Cures, con el foco en la profesionalización de un sector "clave" para el bienestar.

Está previsto que durante 2026 se incorporen al mapa de la ciudad nuevos polos de actividad económica "de sectores tan relevantes como el talento digital o la economía y la mujer".