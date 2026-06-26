Barcelona Activa atendió a 152 personas trans en 2025 y un 43,8% consiguió trabajo

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa atendió a 152 personas trans durante el 2025 en el marco del dispositivo TransOcupació, dirigido a fomentar el empleo entre las personas del colectivo transgénero que estén en desempleo o quieran mejorar su empleabilidad, un 43,8% de las cuales consiguieron trabajo.

Según ha indicado la agencia de empleo del Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este viernes, desde que se puso en marcha la iniciativa en septiembre de 2019, cuando se convirtió en la primera de este tipo en el ámbito municipal, se han atendido a más de 450 personas trans.

En esta última edición se han ofrecido 2 itinerarios de coaching, en mayo y octubre, consistentes en sesiones grupales y especializadas para identificar los objetivos personales de los participantes, poner en valor sus competencias, ayudarles a ganar confianza y a superar barreras.

'TransOcupació' colabora activamente con el dispositivo del Servei d'Ocupabilitat de Catalunya (SOC) dirigido a personas trans, y una vez realizado el diagnóstico se ofrece a los participantes un itinerario personalizado de orientación y formación.

También se incluye la capacitación de competencias transversales, la prospección e intermediación con empresas para la contratación inclusiva, el seguimiento de la inserción laboral y un servicio de apoyo psicológico, ofrecido por un equipo técnico con formación especializada.

7 AÑOS

En los 7 años de funcionamiento, el TransOcupació ha sido reconocido como un recurso referente en la ciudad, tanto por su especialización como por su enfoque integral ya que, además de orientar y formar, también incluye intermediación con las empresas.

El dispositivo forma parte del Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), del que también se deriva el Decàleg de l'Ocupació de Qualitat a Barcelona, que en su punto 10 destaca la diversidad y la no-discriminación como uno de los ejes a presevar y en el que avanzar.