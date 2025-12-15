Barcelona Activa clausura la edición 2025 de Projectes Singulars con 173 jóvenes participantes

La Comisionada de Promoción Económica, Comercio y Restauración del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, en la clausura de los Projectes Singulars 2025 - David Zorrakino - Europa Press

Barcelona Activa ha clausurado la última edición de su programa Projectes Singulars para facilitar a los jóvenes el acceso al mercado laboral o el regreso al sistema educativo, que este año ha acompañado a 173 personas de un total de 3.300 desde que se activó la iniciativa hace 10 años.

Este jueves, la comisionada de Promoción Económica, Nadia Quevedo, ha celebrado la llegada de la iniciativa a su décima edición, que ha alineado con los objetivos del gobierno municipal para hacer de la calidad en la ocupación una de sus "grandes prioridades".

En concreto, ha destacado la voluntad de los Projectes Singulars para devolver la confianza a las personas jóvenes y ayudarles a romper barreras: "Todo el mundo tiene que tener su oportunidad", ha resumido.

También ha señalado que en las 10 ediciones del programa, en los que se han ofrecido un total de 158 itinerarios formativos diferentes, un 50% de los participantes han conseguido acceder al mercado de trabajo y, de estas, un 40% ha accedido a un puesto de calidad.

"El derecho a quedarse en la ciudad también pasa por el derecho a vivir y a trabajar", ha recordado Quevedo, que ha animado a todos los participantes de la última edición a seguir apoyándose en los técnicos de Barcelona Activa y el resto de asociaciones de formación e inserción que forman parte del programa.

PARTICIPANTES

Del total de participantes en los Projectes Singulars un 58% han sido hombres y un 42% mujeres, de entre 19 y 29 años mayoritariamente; dos terceras partes de los jóvenes tenían un nivel formativo bajo y cerca de la mitad sólo disponía de la educación secundaria obligatoria.

En el caso de los perfiles con estudios superiores, un tercio de las personas, se identificaba una falta de formación especializada en su sector y necesitaba orientación y acompañamiento para mejorar las competencias transversales y de búsqueda de empleo.

Respecto a este último año, sus 173 participantes se han dividido en dos líneas: Garantia d'Èxit BCN, con 13 formaciones vinculadas a sectores de alta demanda, y Oportunidades profesionales en los Mercados Municipales y en el Comercio de Proximidad, dirigido a la ocupación en este tipo de establecimientos.

Barcelona Activa ha desplegado los Projectes Singulars junto a diferentes entidades, entre ellas la Escola Gremial d'Instal·ladors de Barcelona, la Fundació Catalana de l'Esplai, la Fundació Formació i Treball, la Fundació Gentis, la Fundació Intermedia, la Fundación Laboral de la Construcción, Impulsem, Insercoop y Mercabarna.

OBJETIVO 2030

Los Proyectos Singulares forman parte de las acciones del Pla d'Ocupació Juvenil de Qualitat 2024-2030 (POJQ), dedicado al impulso del empleo entre los jóvenes de entre 16 y 29 años, poniendo el foco en la orientación vocacional, la cualificación profesional, la promoción de la diversidad de talento.

Asimismo, el POJQ se enmarca en el Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030 (ABOQ), surgida por el impulso de diferentes agentes sociales y económicos, entidades civiles y del tercer sector social de Barcelona y de su área metropolitana, para combatir los retos del mercado laboral.