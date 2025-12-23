Barcelona Activa, ICF y Avalis acuerdan créditos de 25.000 euros a autónomos y microempresas

Archivo - Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA - Archivo

BARCELONA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa, agencia de promoción económica del Ayuntamiento de Barcelona, ha impulsado con la colaboración del Institut Català de Finances (ICF) y Avalis de Catalunya un nuevo instrumento financiero para ayudar a las personas trabajadoras autónomas y las microempresas mediante créditos de 25.000 euros.

Se trata de B-CRÈDITS, una línea de créditos dotada de 4 millones de euros que permitirá conceder créditos hasta un máximo de 160 empresas, informa este martes Barcelona Activa en un comunicado.

Con este nuevo programa, las personas trabajadoras autónomas y las microempresas podrán solicitar un crédito con un importe de 25.000 euros a un tipo de interés fijo del 3%, "porcentaje muy inferior al que actualmente ofrecen las entidades bancarias".

Estos créditos, con un plazo de 5 años con 12 meses de carencia, serán otorgados por el ICF y avalados por Avalis, y las personas y empresas interesadas podrán solicitar el crédito a través de Barcelona Activa a partir del 22 de diciembre dirigiéndose a la web de la Oficina d'Atenció a les Empreses (OAE).

RAQUEL GIL

La teniente de alcaldía de Derechos Sociales y Promoción Económica, Raquel Gil, ha puesto en valor que se lance esta nueva línea de ayuda a personas autónomas y pymes: "Son el mayor porcentaje de nuestro tejido productivo y que muchas veces necesitan acceso a ellas".

Gil ha destacado que "el Ayuntamiento apuesta por el emprendimiento por las empresas" y ha asegurado textualmente que es una prioridad ayudar al desarrollo de estos proyectos generadores de empleo y motor de progreso compartido en la ciudad.

Las personas trabajadoras autónomas y las pymes representan actualmente el 94,6% del tejido empresarial de Barcelona.

ICF Y AVALIS: REDUCIR BARRERAS

La consejera delegada del ICF, Vanessa Servera, ha señalado que "la alianza con el Ayuntamiento de Barcelona y Avalis es un nuevo impulso para facilitar el acceso a la financiación a las personas autónomas y las pequeñas empresas", y ha reafirmado el compromiso de la banca pública de Catalunya con la misión de ofrecer soluciones ágiles.

La consejera delegada de Avalis, Anna Alvarez, ha destacado que "la colaboración entre las tres entidades permite facilitar el acceso a la financiación a las personas trabajadoras autónomas y a las pequeñas empresas, asumiendo Avalis el riesgo de las operaciones y contribuyendo así a reducir las barreras de acceso al crédito de los negocios más pequeños".

De forma complementaria, el Ayuntamiento, a través de Barcelona Activa, ha publicado una convocatoria de subvenciones destinada a cubrir gran parte del coste derivado de la concesión del aval a aquellas empresas que hayan formalizado un B-CRÉDITO.