Barcelona Activa impulsará 5 'startups' en el 4YFN y 24 más en el Espai Village durante el MWC

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, impulsará la actividad de 5 'startups' en el Four Years From Now (4YFN) y otras 24 en el Espai Village del Mobile World Congress (MWC), que se celebra del lunes al jueves que viene en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

Estas casi 30 compañías se unirán a las más de 450 empresas emergentes que ha acogido Barcelona Activa desde que el MWC aterrizó en la ciudad hace 20 años y que la han consolidado como el quinto ecosistema emprendedor de la Unión Europea y el séptimo del mundo, indica el consistorio en un comunicado.

La presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha celebrado que durante estas dos décadas el ecosistema ha madurado y ha ganado atractivo "tanto para las personas inversoras como para el talento, que ven Barcelona como una ciudad innovadora, tecnológica y con una sólida base científica".

También ha destacado el papel de la agencia municipal en el desarrollo de esta idiosincrasia como referente para las 'starups', ya que el 40% de todas las que se han originado en Barcelona han pasado por sus manos en alguna etapa de su trayectoria.

Siguiendo con este objetivo, el consistorio volverá a participar en el 4YFN, con un estand de más de 200 metros cuadrados dividido en un espacio ágora, donde las diferentes empresas compartirán su visión sobre tendencias tecnológicas y de inversión, un espacio expositivo sobre los servicios de Barcelona Activa y un showroom sobre las empresas que han formado parte de la agencia.

La directora de Emprendimiento de Barcelona Activa, Montse Basora, ha recordado que en un principio las empresas emergentes que trabajaban con ellos basaban su negocio en páginas web y software, después hubo un repunto de e-commerce y las apps, mientras que ahora "el deep tech, los emprendedores con base científica, están liderando el cambio".

Holded, Signaturit, Bitmetrics o Heura son algunas de las empresas que han dado sus primeros pasos de la mano de Barcelona Activa, a las que este año esperan unirse Mica Eco, The Balence Phone, Vrain, Hoop Slam y Safe Hands, que protagonizarán el estand de la agencia en el 4YFN.

La directora de Empresa y Emprendimiento de Barcelona Activa, Itziar Blasco, ha destacado que el "deep tech es uno de los ámbitos donde más se está notando la entrada de nuevo talento femenino", especialmente en el sector de la salud, donde su presencia es notablemente mayor que en otros sectores.

Por esta razón, el liderazgo femenino en las dep tech será uno de los temas de debate del ágora del 4YFN, con una mesa redonda que se celebrará el lunes a las 16.20 con la fundadora y ceo de Roka Furadada, Judit Camargo, la ceo de Sycai Medical, Sara Toledano, y la ceo de Tetrax, Marta Vizcaíno.

Actualmente, el 60% de las personas que participan en los programas y servicios para el fomento del emprendimiento en Barcelona Activa son mujeres, y el 38% de las empresas ubicadas en el StartupLab de Glòries tienen una mujer en el equipo fundador, la cifra más alta de la historia de la entidad.

Otras propuestas destacadas de Barcelona Activa en el marco del 4YFN son las 'pitching sessions' del martes a las 14.30 y las 15.30, y la sesión Funding Deep Tech: Lessons from Both Sides of the Term Sheet, que se celebrará el miércoles a las 11.00 en el Sabadell Stage, sobre las particularidades de la financiación en proyectos de base científica y tecnológica.

La presencia de Barcelona Activa en el 4YFN 2026 se completará con actividades paralelas en diversos espacios del MWC, como el Talent Arena de Fira Montjuïc y el Beat Barcelona de Fira Gran Via, así como diversas sesiones dedicadas al talento digital, la economía de impacto, la internacionalización del ecosistema Barcelona-Catalonia ya la presentación de casos de éxito impulsados desde la ciudad.