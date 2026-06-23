Barcelona Activa ofrece 380 plazas de formación tecnológica para docentes y casales STEAM a niños

Una docente y una alumna del programa 'Estiu TIC' de Barcelona Activa - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha abierto este verano una nueva edición de 'Estiu TIC' con 380 plazas destinadas a la formación tecnológica certificada para docentes y casales STEAM para niños, ha informado la agencia municipal en un comunicado este martes.

Esta iniciativa agrupa un total de 20 actividades formativas y lúdicas que suman 375 horas de formación vinculadas a la innovación pedagógica y la tecnología.

El programa se desarrolla durante el mes de julio en el nuevo Polo de Talent Digital, en el Parque Tecnológico de Nou Barris de Barcelona.

El proyecto se divide en 3 líneas de actuación principales: un casal tecnológico para menores de entre 6 y 12 años; formación específica en fabricación digital para docentes del distrito, y un catálogo de cursos TIC certificados para el profesorado en general.

NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS

El casal tecnológico 'EstàsON' cuenta con 2 ediciones: una para niños de 6 a 8 años (del 29 de junio al 3 de julio) y otra para el tramo de 9 a 12 años (del 6 al 10 de julio).

Las actividades se realizan en horario de mañana en el Cibernàrium Nou Barris y abordan temáticas como la robótica, la inteligencia artificial, el pensamiento computacional y la salud digital.

El objetivo de estos talleres es fomentar las vocaciones STEAM y el uso crítico de la tecnología mediante metodologías prácticas y visitas a los equipamientos del Parque Tecnológico.

FORMACIÓN PARA PROFESORADO

Para los docentes de Nou Barris, se ofrece una formación de 15 horas en fabricación digital entre el 1 y el 10 de julio.

Los participantes trabajarán con maquinaria real, como impresoras 3D y cortadoras láser, en formato mixto de aula virtual y sesiones en los Ateneos de Fabricación.

Paralelamente, se imparten 17 cursos TIC certificados de 20 horas en formato virtual, reconocidos por la Conselleria d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, y que cubren áreas que van desde la ciberseguridad y el análisis de datos hasta la creación de recursos gráficos y el uso de la IA en el aula.

APUESTA POR EL TALENTO DIGITAL

Con el programa 'Estiu TIC', Barcelona Activa busca reforzar el talento digital de la ciudad y acompañar al sector educativo en la incorporación de herramientas innovadoras.

La inscripción para todas las actividades, que tienen plazas limitadas, debe formalizarse a través de la web del Cibernàrium de Barcelona Activa.