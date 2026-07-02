Barcelona crea una oficina para impulsar la contratación pública sostenible

La teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento, Raquel Gil, y la gerente municipal, Laia Claverol, en declaraciones a los medios - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la creación de la nueva Oficina de Contratación Estratégica (OCE) para promover la contratación pública sostenible y, a través de una ventana única, asesorar a equipos municipales, empresas y entidades que preparen concursos públicos.

Lo han explicado la teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento, Raquel Gil, y la gerente municipal, Laia Claverol, este jueves en declaraciones a los medios para presentar la oficina, que es una nueva herramienta en el marco del Pla Barcelona Fàcil.

Este servicio, que se pone en marcha este julio y estará en pleno funcionamiento en septiembre, pretende que los trámites vinculados a la contratación pública sean más fáciles y sencillos, optimizando los procedimientos y mejorando la calidad de los servicios públicos.

Para Gil, esta oficina es la consolidación de una manera diferente de trabajar la contratación pública del Ayuntamiento: "Hace 25 años que el Ayuntamiento de Barcelona ha hecho de la contratación pública una manera también de incidir en cómo se comporta el mercado de la ciudad".

"Se trata de hacer mejores contratos y utilizar esta capacidad de contratación que tiene la administración pública para hacer las mejores políticas públicas", ha añadido, para que estas políticas públicas ayuden también a que el movimiento de la economía de la ciudad vaya incorporando elementos como la sostenibilidad y el apoyo a colectivos vulnerables.

En este sentido, ha asegurado que la contratación pública ha ido evolucionando y redefiniendo qué servicios necesita la ciudad y ha destacado la apuesta por "medidas de contratación pública que recogen contrataciones de colectivos vulnerables, de víctimas de violencia de género y contrataciones más verdes".

En 2024, el Ayuntamiento ejecutó 1.790 millones de euros en 38.745 contratos públicos con una clara apuesta por la sostenibilidad, como, por ejemplo, en los servicios de limpieza: "Incorporan mecanismos de sostenibilidad que después no solo utilizarán en la ciudad de Barcelona, sino que pueden hacer en otros ámbitos de su contratación y de su forma de trabajar".

OFICINA COMO "FACILITADOR"

Claverol ha afirmado que la oficina pone en valor que el Ayuntamiento de Barcelona es pionero en este ámbito y que "acaba marcando a través de sus contratos públicos otras licitaciones que otros ayuntamientos o administraciones hacen".

Por eso, ha destacado la importancia de este espacio para compartir y acompañar a empresas pequeñas y medianas que, por ejemplo, no saben cómo dar cobertura a ciertas cláusulas: "Entendemos la oficina como un facilitador hacia dentro, como una manera estratégica para contratar y como un facilitador hacia fuera, hacia las empresas de la ciudad".

En este sentido, la OCE dispondrá de un equipo coordinador formado por la dirección de Coordinació de Contractació Administrativa de la Gerència de Serveis Generals del Ayuntamiento y por Barcelona Activa.

Además, entre las principales herramientas que ofrece la OCE destaca la creación de un nuevo web municipal que funcionará como contenedor de información y materiales didácticos sobre contatación pública estratégica.

PROCURA

Barcelona celebrará del 16 al 19 de febrero de 2027 el congreso internacional sobre contratación pública sostenible Procura+ Conference, que Gil ha definido como un "congreso de referencia" en este ámbito.

"Tendremos aquí todo el conocimiento en el marco de la contratación pública europea, ayudándonos a poner en valor esas posibilidades, maneras de hacer y buenas prácticas del Ayuntamiento, pero también aprendiendo del resto de administraciones", ha añadido.