Barcelona creará una Oficina de Atención Profesional para agilizar trámites urbanísticos

Ordenador visita una oficina virtual del Ayuntamiento de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona creará una Oficina de Atención Profesional (OAP) para agilizar los trámites en materia urbanística, que se integrará en la Oficina de Atención a las Empresas (OAE) y que se pondrá en marcha durante el 2027.

La medida forma parte del Plan Barcelona Fácil, creado con el objetivo de simplificar y agilizar trámites administrativos junto a una comisión no permanente de estudio, dirigida por el PP, explica el consistorio en un comunicado este lunes.

Gracias a la OAP, los profesionales y empresas que lo requieran podrán recibir atención técnica cualificada para asesorarse y resolver dudas de interpretación normativa para presentar proyectos que requieran una licencia urbanística.

Con el mismo objetivo, el consistorio ya ha implementado varias medidas para reducir la normativa urbanística y evaluando el impacto que tendría estandarizar la metodología que se utiliza en la redacción de planes de uso.

Desde el despliegue del Barcelona Fácil, el Ayuntamiento afirma haber reducido en casi un 20% el tiempo de resolución de Informes Previos Urbanísticos (IPU), pasando de los 38 días de media en 2023 a los 31 en 2025, gracias a la tramitación electrónica eActivitats.