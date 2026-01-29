Barcelona exhibirá en el ISE el "potencial creativo y tecnológico" de su sector audiovisual

Archivo - El conseller Albert Dalmau y el director general de ISE, Michael Blackman, a su llegada a la inauguración de la feria ISE, acompañados del alcalde Jaume Collboni y el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, en Fira de Barcelona.- David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, exhibirá en el Integrated Systems Europe (ISE), que se celebra del 3 al 6 de febrero en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, el "potencial creativo y tecnológico" de su ecosistema audiovisual local, con la colaboración del Instituto de Cultura de Barcelona (ICUB) y el Clúster Audiovisual de Catalunya.

La quinta teniente de alcalde del Ayuntamiento, Raquel Gil, ha destacado que el ISE "volverá a poner de nuevo a la ciudad en el centro de las industrias audiovisuales y tecnológicas, acogiendo el congreso referente mundial que prevé superar los 85.000 asistentes y que ya suma un 6,5% más de expositores", informa el consistorio en un comunicado este jueves.

"Contar con el ISE potencia claramente el sector de las industrias creativas en Barcelona, un sector que apuesta por el talento y en el que Barcelona destaca tanto por sus empresas consolidadas, como las emergentes y emprendedoras, que por ejemplo ya comienzan a salir del polo de Activitat Econòmica Barcelona XRLaB de Palo Alto", ha dicho Gil.

Así, el espacio del Ayuntamiento en el congreso se ubicará en el Congress Square y quiere convertirse en un "punto de encuentro y escaparate del talento creativo, audiovisual y emprendedor de la ciudad", con empresas locales que generan negocio con propuestas variadas.

El estand también contará con una zona expositora para presentar proyectos de "empresas punteras" de Barcelona y con una ágora que ofrecerá un programa amplio de ponencias y mesas redondas alrededor de las últimas tendencias del sector, y que facilitará los encuentros 'one to one' entre actores.

NOVEDADES

Como novedad, en esta edición del ISE la televisión pública de Barcelona, Betevé, se incorpora como 'media partner' y emitirá en directo sus informativos del mediodía desde la zona ágora, convertida en un plató.

También permitirá seguir en directo algunos de los "mejores momentos" del congreso y participará en la organización y emisión de parte de las mesas redondas programadas para, en sus palabras, facilitar el seguimiento al gran público.

PROGRAMA

El consistorio ha detallado que entre las 20 actividades que integran la programación del ISE, destaca distintas mesas redondas vinculadas a la "arquitectura, las soluciones tecnológicas más innovadoras y el uso de la robótica", entre otros, para mostrar los retos del sector.

"La generación y captación de talento será otro de los ejes principales del ágora con un encuentro con el Consorci d'Educació de Barcelona, centros educativos especializados y empresas colaboradoras para hablar dobre herramientas de apoyo como la Oficina FP Empresas de Barcelona Activa", ha añadido.

También se dará a conocer el Taller d'Oficis i dels Espectacles en la especialidad de sonido e iluminación, que ofrecen formación y prácticas, con un intercambio de experiencias entre estudiantes, docentes y empresas, y estos últimos acercarán las oportunidades laborales que ofrecen y sus demandas en cuanto a talento.

Para reforzar el potencial del ecosistema y la apuesta del consistorio en el sector, se darán a conocer los principales proyectos incubados en Barcelona XRLaB.

El consistorio también colaborará en la presentación del proyecto 'Digital Twins' del Ministerio de Educación, desarrollado, entre otras, por la escuela municipal de medios audiovisuales de Barcelona; y del primer informe de Robótica Audiovisual elaborado por el Clúster Audiovisual de Catalunya y el Observatorio Switch.

EMPRESAS PUNTERAS Y TALENTO LOCAL

El 'showroom' de empresas ofrecido en el estand del Ayuntamiento de Barcelona y Barcelona Activa permitirá conocer 7 empresas punteras del entorno audiovisual, como Estudio Gurugú, que plantea una experiencia inmersiva para "transformar la forma de cómo asistimos a los eventos musicales en directo".

Framemov, a través de su proyecto 'DynAImic Persona', propone una experiencia interactiva en tiempo real donde la presencia del visitante se capta por una cámara y es transformada en una creación artística mediante la inteligencia artificial (IA).

La empresa Into Reality tendrá su reproductor web interactivo que permite visitar en directo un evento de la ciudad que se celebra en otro espacio; mientras que Emogg, ofrecerá un juego audiovisual que mide en tiempo real cómo se siente y reacciona el público durante una experiencia en directo.

Produktia muestra 'The Virtual Layer', una experiencia de realidad mixta colaborativa e interactiva que permite diseñar espacios y productos; y, por último, Flopwork y Studio, presentan juntas 'Reactiva', una propuesta inmersiva con control gestual a través de IA.

El talento local estará también presente a través de 8 empresas en el Innovation Park: Animm, IT'S ON, Jupiter Innovation Lab, Dinamon, Somia, Repscan, JCS y Stagetwin.

IMPULSO A LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

El Ayuntamiento ha señalado que a través del Pla Impulsa ha identificado los ámbitos con "más capacidad de generación de competitividad empresarial y ocupación de calidad".

El sector audiovisual en Catalunya, según el último informa de Acció en colaboración con el Clúster Audiovisual de Catalunya y el Institut Català de les Empreses Culturals, supone el 2,9% del PIB catalán con una facturación que en 2024 superó los 9.000 millones de euros, un 6% más que el año anterior.