Barcelona impulsará la formación profesional especializada en tecnología de semiconductores

Publicación del estudio en el último consejo plenario del BIC - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Consorci d'Educació de Barcelona y Barcelona Activa, han iniciado los trabajos para impulsar una formación profesional en la ciudad dirigida al ámbito de la tecnología de los semiconductores para dar respuesta a la demanda de profesionales del sector.

Lo ha explicado el consistorio este domingo en un comunicado, después de que el Barcelona Innovation Coast (BIC) y el Observatorio de la Fundación BCN Formación Profesional hayan presentado un estudio que cifra en 65.000 los profesionales que necesitará Europa en el ámbito de los semiconductores.

El informe, publicado este viernes en el último consejo plenario del BIC, apunta también a que las iniciativas de refuerzo del sector en Catalunya requerirán un alto número de especialistas y sitúa un déficit formativo en perfiles técnicos vinculados al diseño, la verificación, los procesos, el test y el mantenimiento.

Según este documento, el sector tiene un potencial de creación de entre 100 y 115 puestos de trabajo anuales y al menos la mitad de estas nuevas posiciones estarán vinculadas a la formación profesional.

Entre las propuestas del estudio hay dar más peso al ciclo formativo de grado superior en Mantenimiento Electrónico, adaptar contenidos curriculares y reforzar módulos optativos vinculados a semiconductores, además de impulsar recursos específicos para los centros y formación continua a las competencias que demanda el sector.

FORMACIÓN ESPECIALIZADA

A partir de este análisis, Barcelona Activa está diseñando una línea de formación especializada y de corta duración en estos ámbitos para incluirla en su oferta a partir de 2027.

En concreto, prevé abordar formación especializada en ámbitos como la electrónica, la mecánica, el mantenimiento y el montaje, así como formación más vinculada con competencias digitales como, por ejemplo, programación, análisis de datos, inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización y desarrollo de programario.

Por su parte, el Consorcio de Educación de Barcelona prevé crear durante el curso 2027-28 contenidos sobre semiconductores para un módulo optativo dentro del grado superior de Mantenimiento Electrónico.

JORDI VALLS

El teniente de alcalde de Economía de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmado que el Ayuntamiento quiere situar la ciudad en "el epicentro del ecosistema de los semiconductores", y ha destacado la atracción del congreso Chipnation este 2026 y la puesta en marcha en 2027 del vuelo intercontinental Barcelona-Taipei.

Ha asegurado que Barcelona seguirá tejiendo alianzas internacionales para "mantener la ciudad a la vanguardia de este sector", generar nuevas oportunidades pera la ciudadanía, y contribuir a una economía más diversa, innovadora y competitiva.

RAQUEL GIL

La presidenta de Barcelona Activa y teniente de alcalde de Promoción Económica y Empleo, Raquel Gil, ha afirmado que trabajan para que desde la Formación Profesional y desde Barcelona Activa la ciudad ofrezca una formación profesional y ocupacional en uno de los sectores "más dinámicos y estratégicos" como el de los semiconductores.

"Es estratégico para Barcelona, y lo es para poder garantizar que los barceloneses tengan el derecho a quedarse, con empleos bien remunerados, competitivos y sostenibles en el tiempo", ha añadido.