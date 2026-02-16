Barcelona registra una "estabilización" del mercado de oficinas, con un 12,1% disponibles en 2025

Archivo - Fachada del edificio Estel de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El mercado de oficinas de Barcelona ha registrado una "estabilización", tanto del techo disponible como de la oferta, en el último semestre de 2025, con un 12,1% de disponibilidad global, que a principios de año se situó en un 12,6%.

En un comunicado este lunes, la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha afirmado que los datos son un "indicador claro de que Barcelona mantiene su atractivo para la implantación de actividad económica, ya que los últimos años se han incorporado 230.000 metros cuadrados de oficinas.

Asimismo, ha señalado que la evolución en el mercado de oficinas representa un "termómetro positivo" sobre la estrategia de la ciudad para atraer talento y emprendedores, generar empleo de calidad y crear oportunidades para los barceloneses.

Finalizado 2025, Barcelona contaba con 6.065.033 metros cuadrados de oficinas, ubicados principalmente en el 22@, con 1.588.433, el Central Business District (CBD) Prime, con 1.611.026, y la Marina-Zona Franca, con 309.991.

En cuanto al volumen de oferta, se redujo de 777.933 a 737.505 metros cuadrados al crecer la demanda de grandes espacios, y por zonas, el 22@ lideró la oferta con 346.582 metros cuadrados disponibles, seguido por el CBD Prime, con 134.271, la Marina-Zona Franca, con 65.560, y el resto de la ciudad, con 191.092.

Respecto a la estabilización del techo de oficinas en la ciudad, bajó un 4'6% durante el segundo semestre respecto al inicio del año 2025, aunque el volumen se situó un 2'4% por encima del nivel de finales de 2024.