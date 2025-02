Barcelona tendrá espacios propios en el MWC25 y en el nuevo Talent Arena

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la feria de 'startups' 4 Years From Now del Mobile World Congress.

Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la feria de 'startups' 4 Years From Now del Mobile World Congress. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

La feria presentará la 4 edición del Beat Barcelona

BARCELONA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona contará con espacios propios tanto en el Mobile World Congress 2025, con la cuarta edición del Beat Barcelona, el estand de Barcelona Activa en el 4YFN y el Espai Welcome Barcelona en el nuevo Talent Arena, informa el consistorio en un comunicado este martes.

Este nuevo espacio, impulsado por MWC con la colaboración de GSMA, el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y el Gobierno, reunirá a desarrolladores, empresas tecnológicas líderes y centros educativos para fomentar el aprendizaje y el networking en el ámbito digital y estará ubicado del 3 al 5 de marzo en el pabellón 8 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha asegurado que la capital catalana "tendrá un papel destacado tanto en el MWC como, específicamente, en el Talent Arena", y ha reivindicado el valor para Barcelona que supone la presencia del congreso.

"Ha permitido articular un ecosistema empresarial en el ámbito digital y tecnológico muy potente, ahora es el momento de poner el foco también en la formación y oportunidades de desarrollo profesional que representa", ha añadido Valls.

El Talent Arena incorporará el Barcelona International Welcome Desk el servicio municipal de atención al talento internacional, así como el Espai Welcome Barcelona, que tendrá un auditorio con capacidad para 40 personas donde se organizarán diferentes presentaciones y charlas sobre el futuro del microchip, la salud digital o la computación cuántica.

4 BEAT BARCELONA

La presente edición del MWC será la cuarta que incorpore el Beat Barcelona, el espacio oficial de afterwork del congreso, donde se combinará una oferta de contenidos, networking y gastronomía vinculada al espíritu de Barcelona y que está dirigido a todos los asistentes del MWC25, 4YFN y Talent Arena.

El espacio permitirá "exponer y poner en valor los activos de la ciudad" con un espacio situado en una zona exterior de 1.600 m2 en los jardines interiores del Hall 8, en la entrada del 4YFN, en el recinto de Fira en Gran Via.

También contará con un zona de ágora, que tendrá una programación continuada de contenidos promovidos por el Ayuntamiento y MWCapital, y acogerá diferentes sesiones y charlas que contarán con un servicio de transcripción para mejorar su accesibilidad.

El Beat Barcelona tendrá una programación musical diaria cuidadosamente comisariada por la Asociación de Salas de Conciertos de Catalunya (ASACC) y basada en la mezcla de sonidos globales y ritmos locales, con la participación de DJs de salas musicales de Barcelona, como Razzmatazz, Laut, Apolo, Marula, Taro, Salvadiscos, Freedonia o Garage 442.

11 4YFN

El MWC25 también contará con la 11 edición del 4YFN (Four Years From Now), el evento de startups dedicado a impulsar nuevos proyectos a través de conexiones, visibilidad y oportunidades de inversión.

El estand de la ciudad, bajo el lema 'Barcelona, donde las startups florecen', estará dedicado a la emprendeduría con especial atención en el acceso a las diferentes fórmulas de financiación, las empresas deep-tech y de salud y la experiencia de usuario como clave del éxito.

Tendrá 200 m2 y contará con un ágora, espacios para el Laboratorio UX, para el Barcelona International Welcome Desk y para showrooms con proyectos innovadores de tres startups vinculadas a Barcelona Activa: Kaybotic, Nixi for Children, Union Avatars.

Barcelona Activa acompañará a unas 32 startups durante el congreso en el Espai Village, y en el 4YFN también tendrá presencia el Catalonia Health Innovation Ecosystem Pavilion, impulsado por Biocat, Acció y Tic Salut Social, y donde participarán 16 startups.