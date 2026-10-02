Barcelona une Capitalidad de Arquitectura y de Comercio Local con maquetas en escaparates

Maqueta de la restauración del mercado de Santa Caterina de Barcelona en un escaparate del propio mercado. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha estrenado la iniciativa 'Aparadors d'Arquitectura' en la que convierte los escaparates de los comercios de la ciudad en "pequeños espacios expositivos" abiertos a la ciudadanía, uniendo la Capital Mundial de la Arquitectura y la Capital Europea del Comercio Local que ostenta este año.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este jueves la arquitecta jefa de la ciudad, Maria Buhigas, en las que ha concretado que el proyecto se podrá ver hasta el 10 de octubre, aprovechando que el día 5 se celebra el Día Mundial de la Arquitectura.

Ha detallado que la acción se podrá ver en los 10 distritos de Barcelona cruzando 100 locales comerciales y con la colaboración de 70 despachos y que los escaparates estarán acompañados de postales que explican qué es la obra en cuestión.

Las maquetas son de proyectos muy diversos, desde equipamientos públicos y edificios de viviendas hasta rehabilitaciones, reformas o intervenciones en el espacio urbano para "hacer visible el proceso de pensamiento y de creación que hay detrás de los espacios construidos".

RUTA DE CIUTAT VELLA

Por ejemplo, la ruta de Ciutat Vella incluye la Cereria Subirà, donde se pueden ver las maquetas de la Pérgola Fotovoltaica y el puente del Fórum; o el mercado de Santa Caterina, que ofrece maquetas de la propia obra de restauración del mercado.

"La iniciativa está pensada para disfrutar del comercio más auténtico con el descubrimiento de la arquitectura", ha concluido Buhigas.