Collboni celebra los 20 años de "éxito compartido" de Barcelona y MWC en innovación y conectividad

Colboni y Fajula estrenan la muestra 'Espai Connecta' sobre la relación de Barcelona con el MWC - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha celebrado los 20 años de "éxito compartido" de la capital catalana y el Mobile World Congress (MWC), que se celebrará del 2 al 5 de marzo en Fira de Barcelona, en los ámbitos de la innovación y la conectividad.

Así se ha expresado en la presentación de la muestra 'Espai Connecta', coorganizado por el consistorio y la Fundació MWC, en el centro cívico Convent Sant Agustí, junto al director general de MWCapital, Francesc Fajula.

"Hoy también renovamos un compromiso conjunto: hacer que la tecnología nos ayude a vivir mejor y que genere oportunidades reales. Porque solo si la gente puede quedarse en la ciudad que quieren, la ciudad tiene futuro", ha sostenido el alcalde.

Por su parte, Fajula ha explicado que en estos últimos 20 años la tecnología ha pasado a ser un "elemento estratégico para todas las empresas y para la sociedad", coincidiendo con la llegada del MWC a Barcelona.

"Esto ha permitido a la ciudad explicar a todo el mundo las innovaciones de los últimos años y convertirse en el sitio donde se define el futuro tecnológico de Europa", ha afirmado Fajula, que ha destacado que las palabras Barcelona y MWC son ya inseparables.

EXPOSICIÓN

'Espai Connecta' muestra cómo la innovación de los últimos 20 años, protagonizada por la presencia del MWC, ha contribuido a mejorar la vida cotidiana de la ciudad, consolidando a la ciudad como hub tecnológico sin perder de vista el día a día de los barceloneses.

Si bien Barcelona inició la transformación digital de su infraestructura urbana y de telecomunicaciones antes de la llegada del congreso, lo que permitió que estuviese preparada para su celebración, el MWC consolidó su ecosistema de empresas.

Asimismo, desde su primera edición la ciudad ha ido integrando tecnologías como el 4G, el 5G, la nube, el big data y la inteligencia artificial en el espacio público, con proyectos vinculados a la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la gestión de datos o la participación democrática digital.

Toda esta evolución ha ido acompañada de programas de capacitación e inclusión digital, que han permitido considerar a la ciudad como capital de la innovación, del talento digital y del humanismo tecnológico, orientando la tecnología al bien común, a la cohesión social y la calidad de vida.

Tras su estreno en el Convent Sant Agustí este lunes, la muestra recorrerá los 10 distritos de la ciudad hasta el 20 de marzo con actividades participativas, talleres, visitas, actividades creativas, digitales y educativas sobre innovación y transformación digital.