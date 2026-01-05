Archivo - El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, usa unas gafas de realidad aumentada durante la inauguración del nuevo equipamiento de las industrias creativas Barcelona XRLab, a 22 de mayo de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía del conocimiento generó "la mitad de la riqueza" de Barcelona en 2023, un 49,9% y 45.849 millones de euros, según indica el informe 'L'Economia del Coneixement a Barcelona: el VAB dels sectors intensius en tecnologia o coneixement 2018-2023' elaborado por la Oficina Municipal de Datos (OMD) del consistorio.

Según el estudio, que busca cuantificar el Valor Añadido Bruto (VAB) de los sectores tecnológicos o del conocimiento establecidos en la ciudad, los datos muestran que estos proporcionan cada vez más riqueza para la ciudad, ha destacado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este lunes.

Concretamente, estos sectores representaban el 45,5% del VAB en 2018, mientras que en 2023 ya generaban "la mitad de la riqueza de la ciudad", un 49,9%, que se traduce en unos 45.849 millones de euros, y además fueron unos de los que más crecieron: un 34% de 2018 a 2023, comparado con el 13% del resto de la economía de la ciudad.

El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha reivindicado la "apuesta que hace la ciudad para situar la economía del conocimiento como motor de crecimiento" que, en sus palabras, ha sido demostrada su efectividad.

"Ha permitido diversificar la economía de la ciudad gracias a sectores con alto valor añadido que pueden ofrecer salarios más elevados, mejorando la economía no sólo de la ciudad sino también de la ciudadanía", ha sostenido Valls.