Game BCN celebra su séptima edición en la Fundación Palo Alto para "impulsar la creación"

Seis proyectos de videojuegos se benefician del programa del 4 de marzo al 30 de septiembre

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La incubadora de videojuegos Game BCN celebra su séptima edición por primera vez en la Fundación Palo Alto de Barcelona, para "atraer talento e impulsar la creación y el desarrollo" de nuevas empresas del sector del 'gaming' en la ciudad y el resto del territorio catalán.

Lo ha explicado este miércoles en rueda de prensa el primer teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quien ha erigido la ciudad como un espacio donde crear y emprender, y en la que las administraciones "están al lado" de los proyectos estableciendo sinergias con las empresas.

También han participado en el acto la directora general de Innovación y Cultura Digital de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, Marisol López; el director de Game BCN, Simon Lee; el director de Gameloft, Alexandru Adam; y el concejal de Turismo e Industrias creativas, Xavier Marcé.

Palo Alto trabaja para convertirse en un polo empresarial de industrias creativas, en el marco del cual acogerá este programa de incubación que busca fortalecer el ecosistema local de estudios de videojuegos.

El programa también ayuda a equipos en desarrollo a profesionalizarse para convertir la ciudad en un 'hub' de referencia a nivel europeo en el ámbito de los videojuegos.

Así, ofrece formación y mentorización habitual desde este nuevo espacio "mucho más conectado" con las industrias creativas, donde los seis equipos participantes (elegidos entre un centenar de inscripciones) reciben desde el 4 de marzo y hasta el 30 de septiembre 120 horas de formación en producción, 'márketing', y negocio, así como mentorías personalizadas.

NOVEDADES

En esta edición, Game BCN se ha ampliado con un nuevo servicio de ayuda en la pre-incubación, un programa de mentorías personalizado para equipos que ya tienen proyectos en marcha, e iGi, la versión nipona del proyecto ejecutada por el publisher Marvelous y que en abril inicia su segunda edición.

Los proyectos de videojuegos seleccionados en esta séptima edición son 'Hell of an Office', 'Merge Commander: Sapace Wars', 'Antro', 'Rhythm Towers', 'Crimson Tale' y 'Edge of Sanity', y este agosto presentarán sus proyectos en la feria "más importante" del sector en Europa, la Gamescom.

IMPULSORES

La Fundació Palo Alto es la anfitriona de esta iniciativa que promueve la concejalía de Turismo e Industrias Creativas del Ayuntamiento, la dirección general de Innovación y Cultura Digital de la Conselleria de Cultura y la consultora de innovación Peninsula.

También cuenta con 'partners' como las multinacionales de videojuegos Socialpoint, Marvelous y Gameloft, así como el apoyo de otras empresas como Wacom, Tangram Solutions y Photon.

INTERVENCIONES

En su intervención, López ha destacado que otros países se fijan en lo que está ocurriendo en Barcelona y Catalunya en el sector del videojuego, mientras que Lee ha recordado que las dos últimas ediciones de Game BCN sirvieron para internacionalizar la iniciativa y ha destacado que España es el cuarto país europeo en cuanto a ingresos de videojuegos, según el Global Market Report, con Catalunya "al frente".

Por su parte, Adam ha calificado la iniciativa como "casi un símbolo" de que la evolución del sector ha llegado en Barcelona a un punto avanzado de su crecimiento.