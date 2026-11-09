El gobierno de Collboni destaca la inversión en Nou Barris y rechaza la "división" centro-periferia

Archivo - El comisionado de Cultura e Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona Xavier Marcé, ofrece declaraciones durante la celebración de La Mercé, en el Ayuntamiento de Barcelona, a 24 de septiembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del distrito barcelonés de Nou Barris, Xavier Marcé, ha destacado la inversión del gobierno municipal liderado por Jaume Collboni en la zona y ha rechazado que exista para el ejecutivo el estigma de la "división" entre centro y periferia.

Lo ha dicho en la apertura de la 6 edición de las Trobades d'Economia de Nou Barris, donde ha reivindicado hablar de economía desde este distrito con la "normalidad con la que en otros sitios lo hacen, como S'Agaró (Girona) o el centro de Barcelona".

Marcé ha afirmado que dentro del ecosistema de una ciudad global como Barcelona, Nou Barris está "perfectamente colocado" para el desarrollo de su economía, con infraestructuras como el Parc Tecnològic y una gran apuesta por la formación profesional.

RETOS DE FUTURO

Las Trobades d'Economia 2026 están enfocadas en el comercio de proximidad, al hilo de la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad que la ciudad ejerce este año, que centrará sus tres líneas de reflexión.

En concreto, en las diversas mesas que componen el programa se tratará la relación entre comercio de proximidad y de rendimiento, la especialización como posible solución al comercio de Nou Barris y las estrategias para atraer la inversión al distrito.

Por su parte, Marcé ha esperado que los debates que surjan del encuentro "generen diálogos e interlocuciones en los ejes comerciales" de Nou Barris para seguir impulsando la economía del distrito en el futuro.