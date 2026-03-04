Más de 1.600 estudiantes de ESO y Bachillerato asisten a la jornada STEAM en el Fòrum de Barcelona

Alumnos participan en la última jornad STEAM, organizada en el Fòrum - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.600 estudiantes de 4º de la ESO y Bachillerato de 37 centros de Barcelona y del resto de Catalunya han participado este miércoles en una jornada STEAM en el Parc del Fòrum de Barcelona, con el objetivo de promover las vocaciones científicas.

El evento ha convertido el Fòrum en una gran aula de ciencias al aire libre en la que los participantes, divididos en grupos reducidos, han participado en distintas actividades didácticas y experimentales sobre biología, química, física, tecnología y matemáticas, ha explicado BSM en un comunicado.

Como novedad, este año se ha incorporado una sesión a cargo de la astrofísica Glòria Sala que, coincidiendo con que este año está previsto un eclipse solar total visible desde España, ha ofrecido una charla-espectáculo con experimentos visuales y analogías que han permitido a los alumnos profundizar en este fenómeno.

También han destacado una actividad vinculada al ePowered Racing, una competición de motos eléctricas de construcción propia; un taller de levitación cuántica para trabajar sobre el fenómeno de la superconductividad, y un experimento sobre los principios básicos de la física mediante una grúa de la flota municipal.

Las siguientes jornadas STEAM, impulsadas por BSM y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de celebrarán en el Zoo de Barcelona el próximo 9 de abril, en el parque de atracciones Tibidabo el 16 de abril, y por primera vez en el Park Güell el 9 de mayo.