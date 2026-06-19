Osmar Polo (T-Systems Iberia), nuevo presidente del 22@Network de Barcelona

Osmar Polo, nuevo presidente del 22@Network - 22@NETWORK

BARCELONA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ceo de T-Systems Iberia, Osmar Polo, ha sido nombrado nuevo presidente del 22@Network Barcelona, y releva a la directora de Inetum Catalunya, Susana Prado, hasta ahora presidenta de la asociación empresarial, explica la entidad en un comunicado.

Ha sido elegido en el marco del 22@ Innovation Day 2026, la gran convención del distrito barcelonés del 22@, en el barrio del Poblenou del distrito de Sant Martí, y el nombramiento no se hará efectivo hasta la Junta Directiva que se celebrará a final de mes.

Polo, vinculado a la asociación desde hace más de 6 años, este último mandato como vicepresidente estratégico (que ahora ejercerá Prados), ha expresado su "voluntad de dar continuidad al trabajo impulsado" por la actual Junta.

"Vivimos un momento clave para Europa, en el que la innovación, la IA, el cloud, la ciberseguridad y la soberanía tecnológica marcarán la competitividad de las empresas y de los territorios", ha sostenido el nuevo presidente.

También ha reivindicado la "oportunidad de ser un espacio de referencia para impulsar esta agenda desde Barcelona" que, según él, tiene el 22@, conectando a compañías, startups, centros de investigación, Administraciones y talento internacional.