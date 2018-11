Pisarello apuesta por la soberanía de las ciudades para regular plataformas digitales

Publicado 13/11/2018 15:56:45 CET

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha reivindicado la soberanía de las ciudades para establecer la regulación frente a plataformas como Uber y Airbnb, en la presentación de la Declaración de las Ciudades Colaborativas celebrada este martes, en el marco de la cumbre Sharing Cities Summit.

La declaración, en la que han trabajado más de 40 ciudades como Nueva York, París o Ámsterdam, consiste en un decálogo donde se diferencian los distintos tipos de plataformas en función de si son colaborativas o no, y fija principios para afrontar los retos y oportunidades de la economía digital

Pisarello ha destacado que en los principios se recoge que las ciudades deben ser las que tengan soberanía para establecer las reglas mientras no haya unas normas generales reconocidas a un nivel superior, y la teniente de alcalde de Milán, Cristina Tajani, ha insistido en el papel clave de las ciudades que "juntas hacen más que los estados".

Ha asegurado Barcelona apuesta por la innovación pero a su vez es firme a la hora de regular las plataformas, y ha destacado que la declaración ha tenido en cuenta una estrategia conjunta para evitar que las perjudiquen el ejercicio del derecho a la vivienda o bien que hagan una "competencia desleal con otros agentes de la ciudad".

El primer teniente de alcalde de Ámsterdam, Udo Kock, ha aseverado que es trabajo de las ciudades defender los derechos de los trabajadores y de los consumidores, y ha explicado que las plataformas serán bienvenidas si respetan la regulación y si su actividad beneficia a los ciudadanos, pero ha apuntado que es necesario encontrar un balance: "Si regulas mucho no hay innovación, pero si no regulas puede ser perjudicial".

La Declaración que se ha presentado es fruto del trabajo de más de 40 ciudades, que han establecido unos principios de colaboración para afrontar juntas retos de estas plataformas donde la economía se desarrolla, en el marco de la cumbre Sharing Cities Summit.

Entre las ciudades, destacan Lisboa, Madrid, Montreal, Nueva York, París, Sao Pablo, Seúl, Singapur, Estocolmo, Viena, Buenos Aires, Praga, La Haya, Valencia, Vitoria-Gasteiz, Bristol, Gante, Kobe, Santiago de Compostela, San Francisco, Bilbao y Tel Aviv, entre otras.

La presentación de la declaración se ha hecho en el recinto de Gran Via, donde Fira Barcelona organiza la octava edición del Smart City Expo World Congress (SCEWC), el principal evento internacional sobre ciudades inteligentes que se celebra este año del 13 al 15 de noviembre bajo el lema 'Cities To Live In', para subrayar el objetivo común de las ciudades inteligentes: convertirse en lugares más habitables.