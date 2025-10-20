Reempresa reunió a más de 300 profesionales en BizBarcelona 2025

BARCELONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Reempresa, servicio creado por Cecot, ha participado "activamente" en la última edición del BizBarcelona, celebrada los días 15 y 16 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, donde ha reunido a más de 300 personas empresarias y emprendedoras en sus conferencias y actividades sobre transmisión empresarial, informa la patronal este lunes en un comunicado.

A lo largo de estas dos jornadas, Reempresa contó con un stand para acercar la transmisión empresarial a las personas del salón del emprendimiento y la empresa, y también organizó 4 conferencias sobre aspectos clave de la compraventa de empresas, una de ellas con la colaboración de Caixabank y Microbank.

También se han celebrado los IX Premios Reempresa, impulsados por la Diputación de Barcelona, que reconocen la labor de los puntos locales Reempresa de la provincia por sus resultados en la promoción del servicio.

Reempresa ha organizado el espacio de matchings, una actividad que pone en contacto a empresas en venta con potenciales compradores a través de presentaciones breves tipo 'elevator pitch' y entrevistas de corta duración; este año se han registrado más de 60 encuentros entre vendedores y compradores.

Según la directora de Reempresa, Laura Sallent, la presencia de este servicio en BizBarcelona "es clave para continuar acercando la transmisión empresarial a las personas emprendedoras", y ha destacado que, desde 2011, se han superado los 5.400 casos de éxito, en sus palabras, y se han salvaguardado 15.000 puestos de trabajo gracias a la colaboración de entidades e instituciones.