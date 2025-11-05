Roma, elegida Smart City de 2025 en Smart City Expo World Congress

La gala de los World Smart City Awards celebrada este miércoles - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Roma ha sido nombrada Smart City de 2025 durante la gala de los World Smart City Awards celebrada este miércoles en Smart City World Congress, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado.

El jurado ha otorgado el premio en la categoría de 'Ciudad' a la capital italiana por 'Roma: the City is transforming', una iniciativa a través de la cual está aprovechando los datos, el 5G y los gemelos digitales para mejorar la gobernanza urbana y los servicios públicos.

La edición de este año ha concedido el premio especial al 'Liderazgo' en reconocimiento a su contribución al impulso de la innovación urbana a nivel internacional a la alcaldesa de Kuala Lumpur (Malasia), Maimunah Mohd Sharif.

En la categoría de 'Innovación', se han escogido dos ganadores, uno de los cuales ha sido Together Center (Redmond, EE. UU.), galardonado por 'Community by Design', un centro inclusivo de servicios que concentra a más de 25 organizaciones sin ánimo de lucro e integra viviendas asequibles para atender a 30.000 personas al año.

También ha sido premiada en esta categoría la Red Dot Foundation (Mumbai, India) por 'Safer Cities - Haryana', un proyecto que utiliza datos recabados mediante el 'crowdsourcing' entre víctimas de violencia de género para mejorar la seguridad pública y formar a la policía para mejorar la atención a las víctimas.

SEIS ÁREAS

Los premios también han reconocido proyectos en 6 áreas temáticas: en 'Enabling Technologies', Aramco Smart Cities (Arabia Saudita) ha sido galardonada por 'City Brain: Ahead of Issues', una plataforma impulsada por inteligencia artificial generativa y gemelos digitales que permite una gestión autónoma de las ciudades.

En 'Energía y Medio Ambiente', el gobierno de la Municipalidad de Guangzhou (China) ha sido reconocido por su estrategia de energía verde, que incluye 11,43 GW de energía renovable y 210 millones de dólares en financiación.

El premio Tomorrow.Mobility ha sido para la ciudad de Seongnam (Corea del Sur) por su plataforma MaaS (Mobility as a Service) centrada en el ciudadano y que integra lanzaderas autónomas y entrega mediante drones.

En la categoría de 'Vida e Inclusión', TETO Brasil (São Paulo) ha ganado por su proyecto 'Casa Resiliente', que ofrece viviendas modulares y adaptables al clima en comunidades vulnerables, mientras que en 'Infraestructura y Edificios', la Junta de Vivienda y Desarrollo de Singapur ha sido premiada por sus recintos de vivienda pública inteligente.

Por último, el Kenniscentrum Vlaamse Steden (Bélgica) se ha hecho con el premio a la 'Gobernanza' por el proyecto 'City Deal eInclusion by design', un rediseño colaborativo de 28 servicios electrónicos públicos en 14 ciudades flamencas.

La edición 2025 de los World Smart City Awards ha recibido más de 462 iniciativas de 65 países, lo que "refleja el impulso global en materia de la innovación urbana", y los proyectos ganadores muestran cómo las ciudades y las organizaciones están apostando por la tecnología y para crear un futuro urbano más inclusivo, sostenible y resiliente.