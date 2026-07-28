El Saló de l'Ocupació de Barcelona doblará su espacio para ofrecer más servicios

Imagen de una edición del Salón de la Ocupación de Barcelona - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació de Barcelona celebrará una nueva edición los días 21 y 22 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona doblando su espacio con una propuesta "renovada" con más ofertas de trabajo y mayor presencia de empresas, entidades y recursos, informa el Ayuntamiento en un comunicado este martes.

El consistorio ha explicado que es un evento organizado por Fira de Barcelona y promovido por Barcelona Activa y que tiene el objetivo de facilitar el acceso a nuevas oportunidades profesionales, ofrecer orientación personalizada y reforzar la mejora de competencias para la empleabilidad.

La quinta teniente de alcalde de Barcelona, Raquel Gil, ha afirmado que el salón es una pieza "clave" para garantizar que nadie se quede atrás en el acceso a un empleo de calidad en un momento de transformación como el actual.

"Es un espacio con la participación de las principales entidades del ecosistema ocupacional donde conectamos el talento de la ciudad con las necesidades reales de las empresas, promovemos la formación a lo largo de la vida y avanzamos hacia un mercado de trabajo más inclusivo y de calidad", ha añadido.

El Ayuntamiento ha detallado que uno de los ejes principales de esta edición será el crecimiento del área dedicada a las oportunidades profesionales con más empresas que presentarán vacantes concretas, en lo que ha destacado la nueva iniciativa de 'Talent en directe' que permitirá hacer entrevistas rápidas según el perfil de los participantes.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

Además de doblar el espacio, el consistorio ha asegurado que el salón dará un "paso relevante" en la formación con áreas estructuradas por sectores económicos con alta demanda o con dificultad de relieve generacional que reunirán la oferta formativa e incluirán demostraciones de oficios.

También ha concretado que las personas jóvenes dispondrán de una zona propia para recibir orientación, conocer las oportunidades laborales e identificar posibles itinerarios formativos y de acceso al empleo.

Otro punto es que las jornadas reforzarán el asesoramiento individualizado y el desarrollo de competencias con un "amplio abanico de charlas, actividades prácticas y servicios orientados a la mejora de la empleabilidad y la búsqueda de trabajo efectiva".

El programa también incluirá conferencias y talleres sobre sectores emergentes, competencias "clave" para perfiles profesionales y tendencias del mercado de trabajo.

JORNADA INSTITUCIONAL

Por último, el salón acogerá una jornada dirigida a expertos y agentes del ámbito de la ocupación que contará con los principales actores económicos y sociales de la ciudad para "compartir experiencias y fortalecer la colaboración para fomentar ocupación de calidad".

Con todo, el Salón de la Ocupación cuenta con más de 100 entidades que forman parte del ecosistema ocupacional de Barcelona, así como de instituciones como la Generalitat y la Diputación de Barcelona.