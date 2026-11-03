La segunda fase de la ampliación de DFactory Barcelona estará acabada "en febrero de 2027"

Maqueta de la ampliación de DFactory Barcelona - EUROPA PRESS

A finales de 2026 finalizará la construcción de la estructura externa de los nuevos edificios

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

La segunda fase de la ampliación del DFactory Barcelona, ecosistema tecnológico y 'hub' de innovación impulsado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), estará acabada "en febrero de 2027" y las empresas emergentes podrán instalarse a partir de la primavera.

El complejo pasará de los 17.000 metros cuadrados actuales a unos 60.000, según han detallado el presidente ejecutivo del CZFB, Pere Navarro, y la directora general, Blanca Sorigué, en la presentación del estado de las obras este martes en el congreso 'Smart City Expo', en el recinto de Gran Via de Fira en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La previsión es que a finales de 2026 ya haya concluido la construcción de la nueva avenida que contempla el proyecto así como la estructura externa de los nuevos edificios.

EDIFICIO CUBO

Sorigué ha afirmado que "en un mes y medio" ya estará operativo el Edificio Cubo, de unos 1.100 metros cuadrados de estructura de cristal y concebido como espacio emblemático y abierto para que grandes empresas organicen eventos corporativos, así como para acoger eventos culturales y encuentros vinculados a la nueva economía.

"Hemos construido en tiempo récord estos edificios", ha destacado la directora general, que ha mencionado que los trabajos de ampliación --con un presupuesto de unos 50 millones de euros-- empezaron en marzo de 2026.

3 EDIFICIOS MÁS

La segunda fase de la ampliación, asimismo, incluye 3 edificios más (nombrados con las letras A, B y D) con la previsión de incorporar 90 empresas emergentes nuevas a las 60 que ya trabajan en el edificio DFactory.

Los edificios A y B "replicarán" al edificio DFactory desde el punto de vista de los usos: espacios para el desarrollo de tecnología por parte de las empresas emergentes que formen parte del ecosistema, mientras que el edificio D estará reservado a servicios.

Sorigué ha celebrado que la agencia Leed ha otorgado al complejo DFactory su certificación Platinum, que reconoce la excelencia, sostenibilidad y eficiencia de los edificios, y ha detallado que solo hay 9 edificios en Barcelona con esta certificación, 2 de ellos en la Zona Franca.

También ha puesto en valor que se generarán más de 1.500 empleos directos y el CZFB prevé que las compañías registren un centenar de patentes en las instalaciones del complejo.

TERCERA FASE

La tercera fase, cuyas obras aún no han empezado, incrementará la superficie del complejo hasta los 100.000 metros cuadrados, supondrá 5.000 empleos directos e indirectos e incluirá la construcción de un gran auditorio.

Sorigué ha afirmado que el proyecto no cuenta con una residencia universitaria porque la licencia actual del espacio no lo permite, pero se ha mostrado favorable a explorar la posibilidad de construir una instalación de este tipo en el futuro si se logran los permisos necesarios.