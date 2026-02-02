Telefónica, Barcelona y Generalitat renuevan su alianza para seguir con el impulso de Programació 42

Telefónica, Barcelona y Govern han renovado 3 años más su alianza para impulsar el campus Programació 42. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica, Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat han renovado para 3 años más el acuerdo de colaboración firmado en 2021 para continuar ofreciendo el campus Programació 42, una alternativa formativa que promueve el desarrollo de carreras profesionales y generar un impacto social y económico.

En un comunicado este lunes, el consistorio ha explicado que la renovación consolida el programa como una puerta de entrada al mercado de trabajo digital, con el propósito de reforzar el posicionamiento de la ciudad "como uno de los ecosistemas tecnológicos más dinámicos de Europa".

Así, en 2026 la Conselleria de Investigación y Universidades se une al de Empresa y Trabajo con el objetivo de seguir colaborando en el despliegue y el crecimiento del proyecto 42 Barcelona como una iniciativa "innovadora de formación en competencias digitales avanzadas y como una infraestructura clave para el desarrollo del talento necesario para la transformación tecnológica del país".

La firma del documento la han protagonizado la quinta teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil; la consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat; el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper; y la directora general de Fundación Telefónica, Isabel Salazar.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El programa se ubica en el parque tecnológico de Barcelona Activa, en el distrito de Nou Barris, y para Gil el convenio muestra de cómo la "colaboración público-privada permite impulsar proyectos con una gran capacidad de impacto en la ciudadanía".

"Desde el Ayuntamiento mantenemos la apuesta por el talento digital que ha permitido en estos últimos 4 años generar desde Nou Barris oportunidades laborales en un sector estratégico para Barcelona y ofrecer desde la formación un acceso a una ocupación de calidad", ha afirmado.

CONSELLERS Y SALAZAR

Montserrat ha destacado la relevancia de la iniciativa, teniendo en cuenta que el "futuro del país se construye también sobre la capacidad de innovar, adaptarse y liderar en la era digital", a la vez que ha enfatizado en la conveniencia de impulsar talento digital para garantizar la plena inclusión digital de la ciudadanía, en sus palabras, y crear un ecosistema innovador que genere oportunidades de calidad.

Por su parte, Sàmper, que se une en la nueva etapa del proyecto, ha asegurado que "invertir en talento digital no es solo una política educativa, sino también una política económica e industrial porque el futuro de la productividad, la innovación y la competitividad de Catalunya depende, sobretodo, de las personas".

"Desde el Govern impulsamos el Pacte Nacional pel Talent Digital con un objetivo claro: garantizar que el país disponga del talento necesario para competir en un entorno global cada vez más exigente, e iniciativas como 42 Barcelona son piezas clave en esta estrategia de futuro", ha añadido.

Para Salazar, el compromiso de Telefónica "va mucho más allá de formar programadores", ya que se trata de democratizar el acceso a las profesiones del mercado digital ya en alza, de reducir la brecha digital y de generar oportunidades reales, en sus palabras.

Ha coincidido con Gil a subrayar la importancia de la colaboración entre sector público y privado y ha apuntado que la renovación de la alianza reconoce Barcelona como hub tecnológico europeo.

HUB TECNOLÓGICO EUROPEO

El consistorio ha señalado que, después de 5 años, Programació 42 es un "referente en que formación, emprendimiento y empresas han conectado para promover la ocupación calificada e impulsar la actualización profesional".

Desde su apertura, el campus ha puesto en marcha 24 piscinas, el proceso de selección de 26 días presenciales en que las más de 3.350 personas candidatas inician su camino al mundo de la programación y a un nuevo modelo formativo "disruptivo".

Hasta ahora, 1.555 solicitantes han superado dicho proceso, de las cuales el 25% mujeres, y actualmente el programa cuenta con alrededor de 500 estudiantes activos, cerca del 24% son mujeres, cifra superior a la que tienen los grados o ciclos formativos superiores de informática, según datos del Ministerio de Educación.

Como polo de talento tecnológico, el campus ha sido sede de más de 1.000 eventos en los que han participado unas 33.500 personas; ha recibido la visita de cerca de 200 centros educativos; y unas 70 empresas han contratado para sus equipos a personas que se han formado o están haciéndolo en el proyecto.

En 2025, el modelo formativo fue reconocido por el ranking WURI como la tercera universidad más innovadora del mundo, mejorando y consolidando su posición en dicha clasificación por quinto año seguido: "El proyecto cuenta con más de 50 campus repartidos por los 5 continentes y con más de 21.000 estudiantes que, con un modelo educativo gratuito, se están formando en tecnologías futuras".