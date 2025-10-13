La Time Use Week tratará cómo la IA puede impulsar una organización del tiempo más "saludable"

Inauguración de la Time Use Week con la consellera Eva Menor en el centro - TIME USE INITIATIVE

Menor remarca que los cuidados recaen "mayoritariamente en las mujeres" y que hay desigualdades

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Time Use Week 2025, que se celebra desde este lunes hasta el miércoles, tratará sobre cómo los avances tecnológicos y la Inteligencia Artificial (IA) pueden impulsar una organización del tiempo más "saludable", eficiente y sostenible.

Bajo el título 'El Dret al temps en l'era de la IA', reunirá a más de 30 personas de todo el mundo expertas en IA, el mundo laboral, los cuidados, la innovación urbana, la democracia y los usos del tiempo, ha informado la organización en un comunicado este lunes.

La consellera de Igualdad y Feminismo de la Generalitat, Eva Menor, ha estado este lunes en la apertura del evento, donde ha remarcado la importancia de los cuidados, "un ámbito que aún recae mayoritariamente en las mujeres y que genera desigualdades" que considera que se deben abordar.

Asegura que, por este motivo, el Govern quiere impulsar la Agenda Catalana de Conciliació i Corresponsabilitat para "garantizar que todas las personas puedan conciliar la vida laboral, personal y familiar".

"La Agenda se fundamenta en reconocer y redistribuir el tiempo de cuidados, promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y garantizar servicios públicos que faciliten la conciliación", añade.

GESTIÓN DEL TIEMPO

Por su parte, la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha señalado que las tecnologías, y especialmente la IA, "tienen y tendrán un papel central en la gestión del tiempo en el entorno profesional".

El diputado delegado de Ciclo de Vida y Comunidad en la Diputación de Barcelona, Javier Silva, ha defendido que las instituciones tienen el "reto y la corresponsabilidad de velar por que las transformaciones tecnológicas estén al servicio del bienestar y la cohesión social del Derecho al Tiempo y los cuidados".

La consejera delegada de Políticas Sociales y de Igualdad del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Olga Morales, ha afirmado que quieren poner el foco en que "la pobreza de tiempo tiene rostro de mujer", ya que ellas dedican el doble de horas que los hombres a tareas domésticas, y que el compromiso del ente es continuar impulsando políticas para una organización social más equitativa.

La directora de la Time Use Initiative, Marta Junqué, señala que actualmente la mayoría de la población tiene un malestar horario, con la sensación continua de no tener tiempo, y que se debe "abrir un horizonte de esperanza donde la era de la IA permita tener tiempo para lo que es esencial para la vida".

EXPERTOS

El evento tratará cómo los avances tecnológicos plantean "un nuevo horizonte para abordar los retos en la mejora de la organización de los usos del tiempo de cara a 2050" y, en esta edición, se descentralizará por toda Catalunya, con actos en paralelo organizados por más de 40 empresas y organizaciones.

Entre las reflexiones que se plantearán están si la innovación tecnológica será la "palanca para erradicar la pobreza de tiempo y garantizar el derecho al tiempo" en 2050, y qué soluciones se pueden proponer a la administración pública, sociedad civil y a las empresas para asegurar este derecho, entre otras.

Expertos debatirán sobre cómo conseguir una mejora en la organización del tiempo; se contará con testimonios de usuarios de políticas del tiempo catalanas, así como las principales ciudades y regiones "referentes" en políticas del tiempo (Barcelona, Milán o Bogotá, actual Capital Mundial de las Políticas del Tiempo).