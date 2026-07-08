El 63 Salón Náutico impulsará la promoción de los deportes acuáticos con nuevos espacios

Imagen de una edición pasada del Salón Náutico Internacional de Barcelona. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 63 Salón Náutico Internacional de Barcelona, que se celebrará en octubre, ampliará su oferta de ocio náutico y deportes acuáticos con el objetivo de ampliar su alcance a toda la comunidad del sector.

Para eso contará en su próxima edición con un nuevo pabellón cubierto y un espacio en el Moll de la Fusta para estas actividades, informa Fira de Barcelona en un comunicado este miércoles.

Organizado por la Fira junto la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (Anen), se celebrará del 14 al 18 de octubre en tres muelles del Port Vell, donde dará protagonismo a las actividades vinculadas a la práctica de la náutica deportiva y de recreo.

La nueva edición incluirá una carpa cubierta en el muelle que acogerá el espacio 'Diving, Shopping & Water Sports', donde destacará la práctica del submarinismo, con centros y escuelas de formación, fabricantes y distribuidores de material, así como actividades divulgativas y talleres de iniciación al submarinismo.

El salón contará además con un nuevo espacio, también en el Moll de la Fusta, donde se presentarán propuestas de ocio náutico, como una moto de agua completamente eléctrica y salidas en vela ligera con la colaboración de la Federació Catalana de Vela, entre otras actividades.

El Salón Náutico prevé también aumentar la presencia de las empresas expositoras, con hasta entre 180 y 200, así como su capacidad expositora y el número de embarcaciones.