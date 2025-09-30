Advanced Manufacturing acogerá a 200 empresas líderes de innovación industrial en Barcelona

BARCELONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El salón de innovación tecnológica e industrial Advanced Manufacturing acogerá a 200 empresas líderes del sector, este 1 y 2 de octubre en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona, creciendo hasta los 14.000 metros cuadrados.

Como novedad, este año incluirá el lanzamiento de Worksafe, el gran evento de la seguridad y salud laboral y prevención contra incendios, informa EasyFairs, organizador del evento, este martes en un comunicado.

Después de 16 ediciones en Madrid, Barcelona acogerá la segunda edición de este evento en la ciudad, que analizará los "grandes retos del sector dentro de su extenso programa de conferencias lideradas por los expertos y compañías referentes".

Las empresas mostrarán soluciones que abarcan todo el espectro de la producción: desde materiales y componentes hasta automatización, robótica, fabricación conectada, tratamiento de superficies, fabricación aditiva y software industrial.

Asimismo, a través de los Innovation Tours, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer en un recorrido de 1 hora las mejores innovaciones de la feria en fabricación avanzada, protección y bienestar, seguridad y protección activa, y eficiencia, calidad y sostenibilidad.

El director general de Easyfairs Iberia, Oscar Barranco, ha afirmado que Advanced Manufacturing Barcelona 2025 y WorkSafe son el lugar "donde la innovación industrial y la seguridad y salud laboral se convierten en oportunidades reales de crecimiento".

La anterior edición celebrada en Barcelona, Advanced Manufacturing Barcelona 2023, reunió a más de 3.000 profesionales y 166 expositores.