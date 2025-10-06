La Aecoc participará como organización estratégica en la Smart City de Barcelona

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), que representa a más de 35.000 empresas, ha alcanzado un acuerdo para participar como Organización Estratégica en Smart City Expo World Congress (SCEWC), el evento internacional sobre innovación urbana y ciudades organizado por Fira de Barcelona, informa la asociación este lunes en un comunicado.

Durante el congreso, Aecoc organizará entre otras cosas una 'breakout session' de 45 minutos en el stage de Shaping Mobility dentro de la zona de exposición, titulada 'Perspectives of Cities in Urban Freight Distribution', en la que moderará un bloque con la participación de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Barcelona y la ATM.

El SCEWC, que celebrará su 14a edición del 4 al 6 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira Barcelona, reunirá a más de 25.000 profesionales y 1.000 expositores de todo el mundo.

La directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, ha destacado que para Aecoc, este acuerdo "supone una oportunidad única de contribuir a la transformación de las ciudades en verdaderas Smart Cities en el ámbito de la distribución urbana de mercancías".

Por su lado, el director de Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, ha afirmado que "la logística de última milla juega un papel fundamental en los esquemas de transporte de las ciudades en un contexto en el que el comercio electrónico cobra mayor importancia cada año".