Agro.- Familia Torres reivindica su legado internacional con una cata de vinos de España y Chile

Mireia Torres y Sergi Castro en la BWW. - ALBERTO PAREDES - FAMILIA TORRES

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La bodega Familia Torres ha presentado un recorrido enológico por sus territorios y generaciones, desde el Penedès (Barcelona) hasta Chile, en una cata celebrada en el marco de la Barcelona Wine Week (BWW) 2026 que se clausura este miércoles en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

La directora de Innovación y Sostenibilidad de la firma, Mireia Torres, junto al sumiller Sergi Castro, han presentado una selección de referencias que vinculan la tradición de la cuarta generación con la visión innovadora de la quinta, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Torres ha destacado que portar el apellido familiar "no es un privilegio, sino una responsabilidad compartida" orientada a honrar el legado recibido y transformarlo para que continúe teniendo sentido en el futuro, y ha subrayado que la prioridad de la familia es proteger el entorno y las personas que trabajan el producto.

RECORRIDO POR ESPAÑA Y CHILE

La cata se ha iniciado con el Blanco Granito 2023 (Rías Baixas), un albariño inspirado en el granito de origen romano, para continuar con el Milmanda 2022 (Conca de Barberà), un chardonnay consolidado como referente tras la apuesta de Miguel A. Torres en los años 70.

La expansión internacional de la familia ha estado representada por Escaleras de Empedrado 2018, un pinot noir de producción limitada cultivado en terrazas de pizarra en Chile, país donde la bodega se estableció en 1979 como la primera firma extranjera.

PROYECTOS DE AUTOR Y RECUPERACIÓN ANCESTRAL

En el apartado de proyectos personales, se ha presentado el Mas de la Rosa 2021 (Priorat), elaborado con viñas de más de 80 años, y el Pago del Cielo 2020 (Ribera del Duero), que busca la máxima expresión de la 'tinto fino'.

Asimismo, se ha rendido homenaje a la figura de Jean Leon con el vino de finca Vinya Le Havre 2021 (Penedès).

El cierre de la sesión ha contado con dos de los emblemas de la casa: Mas La Plana 2019, el cabernet sauvignon que "revolucionó el panorama español" en 1979 tras ganar una cata a ciegas en París, y Grans Muralles 2020, que simboliza el proyecto intergeneracional de la familia para recuperar variedades ancestrales prefiloxéricas.