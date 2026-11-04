El Gastronomic Forum Barcelona reúne a unos 22.000 visitantes y 450 expositores

El Gastronomic Forum Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gastronomic Forum Barcelona, que se ha celebrado del 2 al 4 de noviembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, ha cerrado su edición de 2026 con unos 22.000 visitantes y un 12% más de expositores que en la edición anterior, hasta los 450.

Junto a grandes compañías de la industria alimentaria, el 'foodservice', la restauración y el equipamiento para hostelería, han participado más de 200 productores procedentes de toda España, ha informado este miércoles Fira de Barcelona en un comunicado.

El programa de este año ha girado en torno al lema 'Revisitar la tradición', y ha reunido a 155 cocineros, que en conjunto suman 63 estrellas Michelin, además de expertos y profesionales de diferentes ámbitos de la gastronomía y la gestión hotelera en más de 180 actividades.

Otro de los protagonistas de la edición ha sido una nueva generación de profesionales que está "replanteando la forma de concebir y gestionar un proyecto gastronómico".

AL SERVICIO DEL SECTOR

El director de contenidos del salón, Pep Palau, ha afirmado que la organización ha querido "ofrecer un programa al servicio del sector, capaz de aportar conocimiento, abrir nuevos horizontes y dar herramientas a los profesiones para crecer, innovar y afrontar los retos de la restauración".

El carpaccio de higo violeta, las croquetas de carrillera de Angus, el caviar de zumo de trufa, las perlas comestibles, las láminas de oro, la grasa de vaca fundida o la Castanyissa (una combinación de salchichón con castañas) figuran entre las novedades presentadas por las empresas participantes.