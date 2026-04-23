Municipios pesqueros catalanes impulsan 165 proyectos para dinamizar la economía azul

Representantes de los proyectos reconocidos - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha anunciado este jueves, en el marco de la feria Seafood que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, los 165 proyectos de los grupos de acción local de la pesca (GALP) que optan este 2026 a las ayudas para promover la economía azul en los municipios pesqueros de Catalunya.

Estas actuaciones optan a 2,5 millones de euros en ayudas y movilizarán a una inversión global de 6 millones de euros en el territorio, informa el departamento en un comunicado.

Este año, el número de iniciativas presentadas ha aumentado respecto a ediciones anteriores, con un total de 245 proyectos, un incremento que ha provocado que algunas propuestas no hayan podido obtener financiación.

Las ayudas se dirigen a operadores públicos y privados de la economía azul local que presentan proyectos alineados con las estrategias definidas por los GALP y que "impulsan, desde el territorio y con una lógica de abajo a arriba, la gestión de los fondos europeos, orientando las actuaciones hacia las prioridades locales".

VALOR AÑADIDO

Los proyectos financiados tienen como objetivo incrementar el valor añadido de los productos pesqueros, con inversiones en transformación, comercio y restauración; fomentar la divulgación de la actividad pesquera, preservar el patrimonio cultural y medioambiental de las villas marineras, y reforzar el papel de las comunidades pesqueras en el turismo y la gobernanza de los recursos marítimos.

Entre las iniciativas, destacan proyectos de cooperación como la implantación de la marca 'Peix de Llotja' en pescaderías de Catalunya, la producción de un documental sobre la flota costera mediterránea o el proyecto 'Família i Peix', orientado a fomentar el consumo de producto pesquero en los hogares.