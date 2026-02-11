La Apdcat promoverá la ética y la responsabilidad en el diseño de robots con IA en el MWC

Archivo - Meritxell Borràs durante su intervención en un panel del MWC en 2025 - APDCAT - Archivo

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (Apdcat) estará presente en el 4YFN de Mobile World Congress 2026 que se celebra del 2 al 5 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, con el objetivo de "extender la cultura de la privacidad entre las personas y entidades involucradas en la innovación tecnológica", con el foco puesto en el diseño de robots con inteligencia artificial (IA).

El miércoles 4 de marzo a las 10 horas, en el Ágora Stage, la Apdcat organiza la conferencia 'Robots, IA y derechos fundamentales: ¿un miembro más de la familia?', con la intervención de la matemática, doctora en informática y profesora de investigación en el Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), Carme Torras, informa Apdcat en un comunicado este martes.

La directora de la Apdcat, Meritxell Borràs, presentará esta sesión moderada por el jefe de la Asesoría Jurídica de la entidad, Xavier Urios Aparisi, y el objetivo es "concienciar sobre los impactos del desarrollo y el uso de la IA para los derechos fundamentales, incidiendo en el papel destacado que juegan los robots con IA, y cómo pueden influir en las personas, tanto positiva como negativamente".

Además, la Apdcat contará con un espacio permanente, que se ubicará en el Hall 8.1 y acogerá el InfoPrivacy Point, un punto de consulta y asesoramiento para resolver dudas en materia de privacidad, destinado tanto al público asistente como a las organizaciones participantes.

También se celebrará una nueva edición del concurso Privacy Warrior Challenge, para poner a prueba los conocimientos del público asistente.