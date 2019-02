Automobile Barcelona contará con 37 marcas en su centenario y aumentará la superficie de exposición

Publicado 04/02/2019 13:19:38 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El salón bienal Automobile Barcelona, que se celebrará del 11 al 19 de mayo de 2019 en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, contará con cerca de 100.000 metros cuadrados de exposición y con la presencia de 37 marcas su edición centenaria.

Con las casi 40 firmas automovilística previstas, lo que supone un crecimiento del 25% respecto a las 30 de la ultima edición de 2017, el evento celebrará este año su mayor edición, según detalló el presidente de Automobile Barcelona, Enrique Lacalle, en la presentación del salón en Madrid.

Entre las marcas que han solicitado su participación hasta el momento se encuentran: Abarth, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Fiat, Fiat Profesional, Honda, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Piaggio Profesional, Porsche, Renault, Rolls-Royce, Seat, Skoda, Smart, Subaru, Suzuki, Tesla, Volkswagen y Volvo. Además, regresa Hispano Suiza.

El certamen contará también con la participación de otras marcas del sector de la automoción, de servicios, componentes y tecnología. La incorporación de más firmas y nuevas actividades ha supuesto la ampliación a dos nuevos pabellones: el Palacio 2 y el Z6 del recinto de Montjuïc.

Así, el evento se estructurará en tres ejes: Motorshow, dedicado al as novedades de las marcas y a la transformación tecnológica que está dando forma al futuro de la automoción a través de la conectividad, conducción autónoma, electrificación, etc; Connected Street, en el que los visitantes podrán experimentar estas nuevas tecnologías, y Road to 100, un programa de actividades que propondrá un amplio recorrido por sus 100 años de historia.

"El crecimiento en el número de marcas y de superficie de exposición, unido a tratarse de la edición centenario de un salón tan emblemático como lo es el Salón del Automóvil, ahora Automobile Barcelona, confirma que estamos ante uno de los eventos automovilísticos más importantes del año", apuntó Lacalle.

Por su parte, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José Vicente de los Mozos, destacó que Automobile 2019 será la oportunidad de tener un "escaparate" y un "altavoz" para la industria de la automoción en España de cara a la ciudadanía y al mundo, para mostrar su "fuerte compromiso" de las empresas con el tejido industrial del territorio nacional con la innovación y con la competitividad ante la nueva movilidad del futuro, "más eficiente e inteligente".

Según la enmienda número 5.358 presentada por el grupo Parlamentario Popular en el Senado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2018, Automobile Barcelona tendrá la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a los efectos de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 49/2002.

De este modo, durante la duración del programa de apoyo a este acontecimiento --del 1 de septiembre de 2018 al 1 de septiembre de 2021--, aquellos gastos de proyección plurianual que sirvan para su promoción tendrán una deducción del 15% de los gastos realizados. El Partido Popular justificó esta enmienda a los PGE de 2018 por el hecho de que en 2019 tendrá lugar el centenario del salón barcelonés.

Por otro lado, se considerará el 100% de los gastos cuando estos contribuyan de forma esencial a la divulgación del acontecimiento, mientras que, en caso contrario, será el 25% de dicho gasto el que dará derecho a la deducción.

En el caso del IRPF, las compañías tendrán derecho a la deducción del 15% de lo donado y del 35% en el Impuesto de Sociedades, que será igual para el caso de renta de no residentes, aunque en este último no puede exceder el 10% de su base imponible