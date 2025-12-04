La Barcelona Bridal Fashion Week 2026 contará con 400 marcas y 40 diseñadores

La directora de la Barcelona Bridal Fashion Week, Albasarí Caro. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Barcelona Bridal Fashion Week, Albasarí Caro, ha asegurado que la edición 2026 del encuentro contará con 400 marca --el 80% internacionales-- y 40 diseñadores de pasarela, en un comunicado de Fira de Barcelona este jueves.

El encuentro se celebrará del 22 al 26 de abril de 2026 y está organizado Fira de Barcelona con el apoyo de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat.

Caro ha explicado que el salón tendrá un 'layout' renovado que conecta feria, desfiles, áreas experienciales y espacios concebidos para potenciar la relación entre marcas y compradores estratégicos.

"Nuestro propósito es facilitar el negocio de calidad y proyectar el talento hacia los mercados clave de todo el mundo", ha añadido Caro.

La directora del evento ha señalado que la edición 2026 "rinde homenaje a quienes construyeron los cimientos de esta industria: diseñadores, ateliers, artesanos y, especialmente, mujeres cuya contribución ha sido invisibilizada".