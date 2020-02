Barcelona Tech City plantea un evento de emprendimiento tras la suspensión del 4YFN

Publicado 13/02/2020 15:20:53 CET

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Tech City ha planteado organizar un evento de emprendimiento alternativo durante los días que se iba a celebrar el Mobile World Congress (MWC), del lunes 24 al jueves 27 de febrero, tras la suspensión del propio congreso y del Four Years From Now (4YFN), uno de sus programas paralelos.

La asociación ha explicado que han convocado este jueves una reunión de urgencia de su junta directiva con responsables del Ayuntamiento de Barcelona para explorar esta opción, que quieren que cuente con la colaboración de otras instituciones, ha informado en varias publicaciones en Twitter recogidas por Europa Press.

"No se pretende hacer un MWC ni un 4YFN pero si un evento de emprendimiento que permita dar fuerza al ecosistema y que las 'startups' puedan explotar el 'networking' que lleva asociado en términos de captación de inversión y clientes", ha sostenido.

Barcelona Tech City ha lamentado "profundamente" la decisión de la GSMA, organizadora del MWC, de cancelar la edición de este año por el brote internacional de coronavirus y las anulaciones de empresas asistentes al salón que se iban sucediendo desde hace días.

"Entendemos y apoyamos a la GSMA en esta dura y difícil decisión, en la que ha prevalecido el principio de seguridad y reputación", ha remarcado.

Ha agregado que, junto con administraciones, organismos y empresas, continuarán trabajando para apoyar el Mobile de 2021 y las futuras ediciones.

Barcelona Tech City, impulsor de iniciativas como el edificio Pier 01, en Palau de Mar, representa a 700 empresas del sector digital y tecnológico barcelonés, y busca consolidar la capital catalana como centro de conexión tecnológico en el panorama internacional.