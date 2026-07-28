La Barcelona Wine Week 2027 mostrará la diversidad del vino español

Barcelona Wine Week - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Wine Week (BWW) mostrará del 8 al 10 de febrero de 2027 la diversidad del vino español en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.

La institución ferial ha informado en un comunicado que el congreso incluirá un programa de catas y ponencias con vinos de al menos 10 años de evolución procedentes de distintas regiones y métodos de elaboración.

El eje central del evento serán los vinos de guarda, los que poseen las cualidades necesarias para madurar y mejorar en botella durante años, con el objetivo de poner en valor el papel del tiempo como uno de los factores potenciadores de su calidad.

El 90% de la superficie expositiva ya está reservada, y el congreso contará con la participación de empresas relevantes del sector como Grupo Freixenet, Marqués del Atrio y Raventós Codorniu, entre otras.

La organización prevé que se realicen más de 13.500 reuniones de negocio y tiene como objetivo reforzar su estrategia de captación de compradores procedentes de países como Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia y Canadá.