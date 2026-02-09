BBFW 2026 acoge nuevas marcas y mercados globales que proyectan el futuro de la moda bridal - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026, organizada por Fira de Barcelona y que se celebrará del 22 al 26 de abril en el recinto Montjuïc, reunirá a más de 460 firmas, el 86% internacionales y procedentes de más de 30 países, para repensar el futuro de la moda bridal y red-carpet.

En esta edición, el diseñador de moda francés Stéphane Rolland protagonizará el décimo aniversario de la feria, exhibiendo sus diseños en el Showroom Area junto a otras firmas de alta costura, informa Fira en un comunicado este lunes.

A pocos meses de su celebración, el evento cuenta con el 92% del espacio expositivo ocupado y la internacionalidad alcanza el 86% del total de la oferta, cuatro puntos porcentuales más que en 2025, reuniendo a algunas de las 'maisons' "más emblemáticas y refinadas de la alta costura y del diseño internacional".

La directora de BBFW 2026, Albasarí Caro, ha destacado que la feria es "un puente entre culturas, estilos y mercados" con la misión de ofrecer a las marcas una plataforma que potencie su visibilidad global y que, al mismo tiempo, proyecte la creatividad española hacia el mundo, en sus palabras.

"En 2026, Barcelona volverá a ser el epicentro global de la moda nupcial", ha añadido.

REFERENTES INTERNACIONALES

La elegancia británica estará representada por firmas como Caroline Castigliano, Romantica, Sassi Holford y Josephine Scott, junto al referente en accesorios Halo & Co., mientras que Estados Unidos quedará reflejado en marcas como Justin Alexander, Maggie Sottero, Morilee, Allure, el grupo Mon Chéri u Honor NYC.

A ellas se suman propuestas singulares como Marylise, Rembo Styling y Carta Branca, desde Bélgica, o Trish Peng, de Nueva Zelanda.

APUESTA POR ASIA

La BBFW reforzará este año su apuesta estratégica por mercados asiáticos, un territorio clave por su enorme potencial tanto en términos de demanda como de oferta creativa.

Lo hará a través de firmas premium como The Atelier by Prof. Jimmy Choo (Malasia), Vaishali Studio (India), Wang Feng (China), Joli Poli (Vietnam), Serina y Sachiko Tsutsui (Japón), entre otras.

Además, BBFW organizará una jornada que reunirá a diseñadores y compradores asiáticos junto a profesionales internacionales para dinamizar el networking, los negocios, y favorecer el intercambio artístico y cultural entre Asia y el resto del mundo.

RAÍCES LOCALES

La moda 'made in Spain' será otro de los pilares de la edición, con firmas como Yolancris, Isabel Sanchís, Sophie et Voilá, Cortana, The 2nd Skin Co., Marco & María y la incorporación, por primera vez, de Claro Couture, marca del diseñador español Fernando Claro.

El evento también refuerza su compromiso con el talento local a través del espacio Barcelona Edit, que reunirá a marcas catalanas como Mariano Moreno, Francesca Marlop, Claymoss o Kingvell Barcelona, entre otras, brindándoles visibilidad en un entorno concebido para impulsar su proyección comercial.

Además, diseñadoras como Immaclé, Andrea Lalanza o Marta Martí también participarán en BBFW 2026.